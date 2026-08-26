Jansen erlöst Bocholt spät - FCB zittert sich gegen Solingen weiter

– Foto: Markus Becker

Dabei erwischte der Landesligist einen mutigen Start und machte schnell deutlich, dass man dem Regionalligisten keineswegs kampflos das Feld überlassen wollte. Bocholt brauchte einige Minuten, um richtig in die Partie zu finden. In der 8. Minute musste FCB-Keeper Pomorin erstmals aufmerksam eingreifen, als Gabriel Binga Pemba nach einem langen Ball freie Bahn hatte. Der Schlussmann kam rechtzeitig heraus und bereinigte die Situation.

Was für ein Pokalfight an der Zietenstraße! Der 1. FC Bocholt hat sich in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim DV Solingen mit 2:1 nach Verlängerung durchgesetzt. Lange sah es nach einem möglichen Elfmeterschießen aus, ehe Maximilian Jansen in der 120. Minute für die Entscheidung sorgte.

Solingen blieb jedoch dran und ließ sich vom Rückstand nicht beeindrucken. Insgesamt entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der klare Torchancen zunächst Mangelware blieben. Bocholt ging mit der knappen Führung in die Halbzeitpause.

Mit zunehmender Spielzeit übernahm Bocholt mehr Kontrolle. Nach einem gefährlichen Standard in der 10. Minute dauerte es schließlich bis zur 27. Minute, ehe der Favorit erstmals jubeln durfte. Ein Versuch von der rechten Seite wurde noch entscheidend abgefälscht und landete direkt vor den Füßen von Malek Fakhro. Der Angreifer reagierte blitzschnell und brachte den Ball zur 1:0-Führung im Tor unter.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft. Beide Mannschaften schenkten sich wenig, ehe Solingen in der Schlussphase immer stärker auf den Ausgleich drängte. In der 75. Minute war es dann so weit: Pemba setzte sich im direkten Duell gegen Kilian Pascal Zaruba durch, hatte anschließend freie Bahn und blieb vor Pomorin eiskalt. Sein Abschluss bedeutete das 1:1.

Bocholt versuchte anschließend, den erneuten Führungstreffer zu erzielen, doch Solingen verteidigte leidenschaftlich. Nach 90 Minuten stand es weiterhin 1:1 – die Entscheidung musste in der Verlängerung fallen.

Auch dort blieb der Pokalfight völlig offen. Bocholt hatte durch Jansen und später Lorch gute Möglichkeiten, während Solingen ebenfalls gefährlich blieb. Besonders knapp wurde es in der 96. Minute: Pemba zog aus rund 15 Metern halbrechter Position ab. Zaruba fälschte den Ball noch ab, wodurch dieser nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbeistrich.

Kurz darauf musste Pomorin erneut retten. Pemba kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch der Bocholter Keeper verhinderte mit einer starken Parade den möglichen Führungstreffer der Gastgeber.

Auf der anderen Seite bot sich Bocholt ebenfalls die Chance auf die Entscheidung. Kurzen setzte sich entlang der Torauslinie durch und legte auf den völlig freien Jansen zurück. Der Angreifer traf den Ball jedoch nicht richtig. In der 103. Minute scheiterte Lorch frei vor Zenikov, ehe auch Fakhro den Nachschuss nicht verwerten konnte.

Auch in den letzten Minuten der Verlängerung blieb alles offen. Solingen hatte durch Azirar eine weitere riesige Möglichkeit, als dieser einen Querpass von Budimbu direkt nahm und nur knapp am Pfosten vorbeischoss. Bocholt traf wenig später durch Walther lediglich das Außennetz.

Alles deutete bereits auf das Elfmeterschießen hin – doch dann schlug der FCB in der Nachspielzeit der Verlängerung noch einmal zu.

In der 120. Minute bekam Bocholt die entscheidende Gelegenheit. Zunächst konnte Zenikov noch parieren, doch der Ball landete bei Maximilian Jansen. Der Angreifer nahm Maß und jagte die Kugel mit enormer Wucht ins Netz. 2:1 für Bocholt! Der späte Führungstreffer ließ die Gäste jubeln.

Solingen blieb nur noch wenig Zeit für eine Antwort. Nach dem Abpfiff kochten die Emotionen noch einmal hoch: Blerton Muharremi sah wegen grober Unsportlichkeit die Rote Karte.

Damit steht der 1. FC Bocholt in der nächsten Runde des Niederrheinpokals. Der Regionalligist musste beim ambitionierten Landesligisten allerdings bis tief in die Verlängerung gehen und wurde von Solingen über die gesamte Partie enorm gefordert.

Endstand: DV Solingen 1:2 1. FC Bocholt n. V.

Ein echter Pokalfight mit spätem Happy End für die Schwatten!