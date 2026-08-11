Jano wechselt nach Deutschland

– Foto: FC Red Bull Salzburg

Der 21-jährige Österreicher kam im Sommer 2018 nach Salzburg, wo er die diversen Stufen der Red Bull Fußball Akademie durchlief. Darauf folgten 24 Einsätze (7 Tore, 4 Assists) für die UEFA Youth League-Truppe der Roten Bullen sowie 76 Spiele (13 Tore, 15 Assists) beim Kooperationsklub FC Liefering.

Anfang 2025 wurde Jano an den GAK verliehen, wo er in 26 Matches zum Einsatz kam ehe er nunmehr nach Deutschland wechselt.

Der FC Red Bull Salzburg wünscht Zeteny Jano viel Erfolg und alles Gute auf seinem weiteren Weg!