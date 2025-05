Jannis Zimmermann wechselt zum 1. FC Eichsfeld

INTERVIEW MIT JANNIS ZIMMERMANN:

FuPa Thüringen: Hi Jannis, warum kam es zur Entscheidung Union (wieder) zu verlassen?

Jannis Zimmermann: Hauptgrund ist natürlich die Ambition wieder Thüringenliga spielen zu wollen. Ich liebe meine Teamkollegen aus Mühlhausen, weil dort viele Freunde von mir mitspielen. Deshalb bin ich den Weg mit Union wieder runter in die landesklasse gegangen, um möglichst wieder mit ihnen aufzusteigen. Für mich persönlich habe ich aber vor der Saison die Entscheidung getroffen, dass ich das Jahr danach definitiv wieder hoch gehen möchte. Leider hat das mit Union nicht geklappt, daher bin ich sehr dankbar, dass mir der FC Eichsfeld die Möglichkeit gibt.



FuPa Thüringen: Was erhoffst du dir vom Wechsel zum FC Eichsfeld? Wie willst du dort helfen?

Jannis Zimmermann: Natürlich erhoffe ich mir erstmal, mich schnell einzufinden in der Mannschaft, mich als Stammspieler dort zu etablieren und meine Qualitäten dort mit einzubringen, damit wir so erfolgreich wie möglich sind.



FuPa Thüringen: Wie kam es zum Kontakt? Was gab letztendlich den Ausschlag für den Wechsel?

Jannis Zimmermann: Der Kontakt ist relativ überraschend entstanden durch die Uniliga in Erfurt. Dort habe ich mit einigen Spielern von Eichsfeld zusammen gespielt. Da mich die Jungs ganz gut fanden, haben sie mich gefragt, ob sie meinen Kontakt weitergeben können. Dem hab ich zugestimmt und am Ende ist es ganz positiv ausgegangen denke ich. Der ausschlaggebende Punkt war zum einen natürlich das Argument Thüringenliga und zum anderen auch, dass ich mich mit vielen Jungs aus der Mannschaft schon sehr gut verstehe, weshalb ich denke, dass ich keine große Eingewöhnungszeit brauche, um mich in der Truppe wohl zu fühlen. Auch der Vorstand und der Trainer haben mir das Gefühl gegeben, dass ich ein wichtiger Baustein sein kann und deswegen habe ich mich am Ende auch dafür entschieden

INTERVIEW MIT BENJAMIN GAßMANN (SPORTLICHER LEITER 1. FC Eichsfeld)

FuPa Thüringen: Hi Benjamin, wie kam es zum Kontakt mit Jannis und letztendlich zum Transfer?

Benjamin Gaßmann: Der Kontakt zu Jannis besteht schon seit längerer Zeit und wir waren auch schon vor dieser Saison lose in Kontakt. Da hat er aber gesagt, dass er Mühlhausen die Stange halten möchte, was ich charakterlich sehr gut finde. Wir haben ja nur einen gelernten Innenverteidiger, weshalb wir dort Handlungsbedarf gesehen haben. Jannis kennt die Mannschaft schon durch das Studium zu gewissen Teilen und beide Seiten haben schnell festgestellt, dass eine Zusammenarbeit für die neue Saison Sinn machen würde.

FuPa Thüringen: Was erhofft ihr euch von ihm? Wo kann er euch helfen?

Benjamin Gaßmann: Wie bereits erwähnt, haben wir den Mangel an Innenverteidigern mit dem Transfer von Jannis erst einmal behoben. Aufgrund seiner Größe und körperlichen Präsenz ist schließt er damit eine Lücke in unserem Kader. Auch bei Standards ist Jannis immer gefährlich, was er auch in dieser Saison bei Mühlhausen bereits unter Beweis gestellt hat. Außerdem passt er auch menschlich sehr gut in das Gefüge, weshalb wir sicher sind, dass es eine erfolgreiche Zeit zusammen wird.