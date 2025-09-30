Jannis Volger: „Es war mein erstes richtig gutes Spiel“

Mit gerade einmal 17 Jahren sorgt Jannis Volger in der Landesklasse Ost für Furore. Beim Auswärtssieg seines BSV Guben Nord glänzte er mit vier Treffern – und sprach über seine Mannschaft, seine Ziele und seine Zukunft.

Mit der Wahl zum FuPa-Spieler der Woche hatte Jannis Volger nicht gerechnet. „Ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich es werde, weil es mein erstes gutes Spiel war“, sagt er bescheiden. Die Auszeichnung kam für den jungen Angreifer überraschend, auch wenn sein Auftritt in Briesen kaum zu übersehen war.

Effizienz als Schlüssel zum Kantersieg

Der 8:1-Auswärtssieg beim FSV Blau-Weiß 90 Briesen war für Guben Nord ein Befreiungsschlag – und für Volger der Durchbruch. „Unsere Chancenverwertung war sehr gut. Und vor allem habe ich diesmal meine Chancen halt verwertet. In den letzten Spielen hatte ich immer noch ein bisschen Pech gehabt“, erklärt er. Mit vier Toren war er der überragende Mann auf dem Platz.

Tore aus Teamgeist und Einzelaktionen

Gefragt nach seinen bevorzugten Toren, macht Volger deutlich, dass er sich nicht festlegen will. „Am liebsten durch gutes Mannschaftsspiel oder eine gute Einzelleistung“, sagt er. Ob nach Kombination oder mit individueller Klasse – wichtig ist für ihn allein, dass der Ball den Weg ins Tor findet.

Ein Verein mit besonderen Menschen

Sein Herz hängt am BSV Guben Nord. „Weil der BSV ein toller Verein ist, der besondere Personen hat und es einfach eine tolle Mannschaft ist“, beschreibt Volger. Für ihn ist es mehr als nur ein Club – es ist ein Umfeld, in dem er sich wohlfühlt und seine Entwicklung vorantreiben kann.

Vorlieben im Team und bei den Profis

Auch wenn er noch am Anfang seiner Laufbahn steht, hat Volger klare Vorbilder. „Aus unserem Team sind das schon Luca, Erik, Arthur und Stolli“, erzählt er. Bei den Profis schaut er sich gerne bei großen Offensivspielern etwas ab: „Von früher Douglas Costa, Davis und Dembélé. Gibt aber relativ viele.“

Stark auf dem Flügel und im Sturm

Seine Lieblingspositionen kennt der 17-Jährige genau. „Am liebsten im Sturm und auf dem linken Flügel“, sagt er. Dort kann er seine Stärken – Schnelligkeit, Dribbling und Abschluss – am besten zur Geltung bringen. Die Flexibilität macht ihn zudem wertvoll für seine Mannschaft.

Klassenerhalt als oberstes Ziel

In der Landesklasse Ost rangiert der BSV Guben Nord aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz. Volger weiß, worum es in dieser Saison geht. „Unser Ziel ist es, nicht abzusteigen und auch vielleicht die Mitte der Tabelle zu erreichen“, betont er. Dafür will er seinen Teil beitragen – und die jüngste Leistung zeigt, dass er dazu in der Lage ist.

Perspektiven für die Zukunft

Sportlich denkt Volger in zwei Etappen: „Jetzt erstmal ein paar tolle Jahre beim BSV und später vielleicht nochmal höher spielen“, sagt er. Der Traum von einer Karriere in höheren Ligen lebt, doch vorerst steht für ihn die Weiterentwicklung in Guben im Vordergrund.

Fußball als einziges Hobby

Neben dem Fußball bleibt für Volger kaum Platz für anderes. „Nur Fußball“, antwortet er knapp auf die Frage nach weiteren Hobbys. Der Sport bestimmt seinen Alltag – und er genießt es, sich voll darauf zu konzentrieren.

Zwischen Schule und Fußball

Beruflich ist für den 17-Jährigen noch alles offen. „Bin noch in der Schule. 12. Klasse. Bin ja erst 17“, erklärt er. Der Spagat zwischen schulischer Ausbildung und sportlicher Leidenschaft gelingt ihm – und die Unterstützung seines Umfelds spielt dabei eine große Rolle.

Ein junger Spieler mit viel Potenzial

Jannis Volger hat mit seinem Viererpack in Briesen ein Ausrufezeichen gesetzt. Bescheiden, ehrgeizig und voller Leidenschaft spricht er über seinen Weg beim BSV Guben Nord. Für den Verein ist er ein Hoffnungsträger, für die Liga ein neues Gesicht – und für die Fans schon jetzt ein Spieler, der mitreißt. Seine Wahl zum FuPa-Spieler der Woche ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein Versprechen für die Zukunft.