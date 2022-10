Jannis Pütz schießt den SV Sonsbeck ins Viertelfinale Niederrheinpokal: Der SV Sonsbeck konnte den 1. FC Kleve erneut bezwingen. Mit 1:0 sicherte sich der SVS das Viertelfinal-Ticket.

Gut einen Monat ist es her, dass sich der 1. FC Kleve und der SV Sonsbeck in der Oberliga Niederrhein gegenüberstanden. Damals setzte sich der Aufsteiger aus Sonsbeck in einem packenden Spiel mit 4:3 durch. Erneut, wenn auch deutlich knapper, schlug der SVS den 1. FC auch im Niederrheinpokal-Achtelfinale.