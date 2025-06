Jannis Nikolaou verlässt die Eintracht

Eintracht Braunschweig und Jannis Nikolaou gehen getrennte Wege, darauf haben sich beide Seiten verständigt. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft zum 30. Juni aus und wird nicht verlängert. Damit enden fünf gemeinsame Jahre, in denen Nikolaou das blau-gelbe Trikot trug.

Nikolaou wechselte zur Spielzeit 2020/21 von der SG Dynamo Dresden zur Eintracht und absolvierte insgesamt 145 Pflichtspiele für die Löwen. Sechs Treffer und fünf Vorlagen gelangen ihm in dieser Zeit. Unvergessen machte sich Nikolaou mit seinem Derby-Siegtor am 19. März 2023. Sein Treffer in der 90. Minute sicherte der Eintracht damals den 1:0-Sieg im Niedersachsenderby.

„Mit Jannis verlässt uns unser dienstältester Spieler, der sich in den vergangenen fünf Jahren sehr verdient gemacht hat für die Eintracht. Er hat sich stets in den Dienst der Mannschaft und des Vereins gestellt und ist als Führungsspieler vorangegangen. Für seinen Einsatz und seine Loyalität sind wir ihm sehr dankbar.