Schokobananenkuchen von der Oma und Michael Jackson: Jannis Langendorf | Foto: Miriam Pflanzer

Jannis Langendorf: „Gestrickte Socken sind die beste Erfindung"

Was ihn auf die Palme bringt? In welcher Sportart er talentfrei ist? Jannis Langendorf, der Fußball beim SC Niederhof/Binzgen und Futsal beim SV 08 Laufenburg spielt, im BZ-Fragebogen.

Mit den Fußballern des SC Niederhof/Binzgen mischt der torgefährliche Sechser Jannis Langendorf im Aufstiegskampf der Kreisliga B mit. In der Winterpause derweil spielt der 20-Jährige aus Niederhof, der eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker absolviert, zum zweiten Mal in der Futsal-Verbandsliga mit. Vor dem Abschluss der Vorrunde mit dem SV 08 Laufenburg bei Titelverteidiger FC United Lörrach (Sonntag, 18 Uhr, Neue Sporthalle Brombach) verrät er Witziges und Interessantes im BZ-Fragebogen. Als Kind wollte ich werden: Auf jeden Fall Fußballprofi.

Die bisher besten Fußballer: Messi mit der Spielintelligenz und dem Talent, Ronaldinho mit seiner Technik. Mein Lieblingsverein: Da habe ich eigentlich keinen. Ich schaue gerne den SC Freiburg, auch Bayern München. Und international FC Barcelona.