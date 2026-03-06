Jannis Lammers steht Vorwärts Nordhorn verletzt nicht zur Verfügung

Der Verein muss vorerst auf Stürmertalent Jannis Lammers verzichten. Der Offensivspieler hat sich im Training verletzt und einen Außenbandriss im Knöchel erlitten. Das gab der Verein via Instagram bekannt

Damit wird Lammers voraussichtlich für vier bis sechs Wochen ausfallen. Der Verein wünscht ihm eine schnelle und gute Genesung und hofft, ihn bald wieder auf dem Platz begrüßen zu können.

Der Youngstar kam aus der eigenen Jugend und stand in der laufenden Saison in 15 Partien auf dem Platz, vier mal davon von Beginn an. Drei Tore und zwei Assists stehen Lammers dabei zur Buche.

Für Vorwärts Nordhorn geht es am heutigen Freitagabend mit dem Heimspiel gegen TV Dinklage weiter. Mit einem Sieg würde man vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen.