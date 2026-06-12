"Jannis ist ein interessantes Talent mit großem Entwicklungspotenzial"

– Foto: SV Böblingen

Der Landesligist SV Böblingen freut sich, die Verpflichtung von Ioannis Rafail Ziogos bekanntzugeben. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Ligarivalen TV Echterdingen nach Böblingen und verstärkt ab sofort den Kader der Blau-Weißen.

Jannis stammt aus Griechenland und ist erst vor rund einem halben Jahr nach Deutschland gezogen. Parallel zu seiner fußballerischen Entwicklung studiert er Chemie in Stuttgart.

Beeindruckend ist dabei nicht nur seine schnelle sportliche Eingewöhnung, sondern auch sein großer Ehrgeiz abseits des Platzes: Mit viel Engagement arbeitet er daran, die deutsche Sprache zu erlernen und sich in seiner neuen Heimat bestmöglich zu integrieren.

In den zurückliegenden Probewochen konnte Ziogos das Trainerteam des SV Böblingen nachhaltig überzeugen. Vor allem seine Geschwindigkeit, Dynamik und seine hohe Einsatzbereitschaft machten schnell deutlich, welches Potenzial in dem jungen Griechen steckt. Mit seinen Qualitäten wird er das Spiel des SV Böblingen sowohl in der Defensive als auch in der Offensive beleben und dem Mittelfeld zusätzliche Impulse verleihen.