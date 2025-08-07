Jannis Harzmeier auf Leihbasis zum SV Kuttenhausen-Todtenhausen

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat eine strategisch wichtige Personalentscheidung getroffen: Nachwuchsspieler Jannis Harzmeier wird für die Saison 2025/26 an den Landesligisten SV Kuttenhausen-Todtenhausen ausgeliehen. Ziel des Leihgeschäfts ist es, dem 19-jährigen Offensivmann die nötige Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen, um sich perspektivisch im Oberliga-Kader der Rehdener zu etablieren.

Die Leihe erfolgte in enger Abstimmung zwischen Cheftrainer Kristian Arambasic, Sportchef Sandy Röhrbein und dem Spieler selbst. „Aufgrund der aktuell sehr hohen Konkurrenzsituation im Kader haben wir gemeinsam mit Jannis die Entscheidung getroffen, dass eine Leihe in die Landesliga sportlich der sinnvollste Schritt ist“, erklärt Röhrbein. „Er soll dort regelmäßig zum Einsatz kommen, Spielpraxis sammeln und sich so gezielt weiterentwickeln.“

Auch Arambasic sieht in dem Schritt eine wichtige Maßnahme zur Förderung des Talents: „In der Vorbereitung wurde für Jannis und mich deutlich, dass der direkte Schritt in die Oberliga für ihn vielleicht noch zu früh kommt. Für junge Spieler ist Spielzeit essenziell – nur so kann sich ein Fußballer optimal entwickeln. Der SV Kuttenhausen-Todtenhausen hat großes Interesse gezeigt, und wir sind überzeugt, dass Jannis dort genau die Minuten bekommt, die er jetzt braucht.“