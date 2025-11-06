Jannis Braun begeistert als Spielmacher in der Landesliga

Es gibt noch Bilder von diesem Spiel gegen Milbertshofen, die heute für allgemeine Erheiterung im Hause Braun sorgen. Darauf zu sehen ist ein Fußball-Zwerg mit Namen Jannis Braun, wahrscheinlich um die 1,50 Meter groß, eingeparkt von einem Milbertshofener 1,90-Meter-Hünen samt Bart. Das war in der U15-Bayernliga und erklärt ziemlich gut, dass sich dieser junge Mann aus Dießen nicht versteckt und warum er schon mit 19 Jahren zu den Spitzenspielern in der Landesliga zählt.

Beim zweitplatzierten TSV Murnau spielt er sich gerade in die Notizblöcke der Bayernligisten. Wobei die schon einmal vorgewarnt seien: Aktuell hat der Mann mit dem linken Zauberfuß keine Intention, Murnau zu verlassen. In Innsbruck hat er ein Medizinstudium begonnen. Für jedes Training fährt er extra zum TSV. Der Quell seiner Motivation sind die Freunde, mit denen er bereits in der C-Jugend zusammen gekickt hat. „Der Spaß, mit meinen Jungs zu spielen, steht im Vordergrund“, betont er.

Jannis Braun ist das Musterbeispiel, warum es sich lohnt, im Nachwuchsbereich nicht die Größten und Stärksten zu fördern, sondern die tatsächlich Talentiertesten. Das mag zwar kurzfristig zu weniger Erfolg führen, weil nun mal in D- und C-Jugend meistens das Team mit den körperlich weiter Entwickelten gewinnt. Auf lange Sicht hingegen zahlt sich die Geduld aus. Braun ist der klassische Spätentwickler. Spät im Jahr geboren, 21. November, körperlich lange Zeit seinen Kollegen hinterher. „Damals war es ein Nachteil, heute ein krasser Vorteil“, sagt der Dießener selbst. Er hat gelernt, sich anderweitig durchzusetzen, mit Technik und Auge – und einer hohen Spielintelligenz.

Als er im Frühjahr wieder in Murnau einstieg, vermuteten die wenigsten, dass er schon ein halbes Jahr später nicht mehr wegzudenken ist aus der Startelf des TSV. Aus Mangel an Alternativen spielte er anfangs gar als Linksverteidiger. Obwohl er da noch nie aufgelaufen war. Das verlieh Murnaus Spiel eine neue Dimension. Plötzlich hatte man einen Spielmacher als Außenverteidiger, der noch dazu im Zweikampf bestehen kann. Nur eins kann er einfach nicht, weil er das nie üben musste: „Einwürfe“, scherzt Braun. Mittlerweile haben die Trainer ihn wieder ins Zentrum gesteckt, weil da sein Ideenreichtum am besten zur Entfaltung kommt. Welche Räume er mit seinem linken Fuß öffnet, ist hohes Level, selbst für die Landesliga. „War schon immer da. Irgendwelche Qualitäten musst du ja haben, um als Kleiner zu überzeugen“, erklärt Jannis Braun.

Eine Karriere als Ballverteiler war nicht zwangsläufig abzusehen. Sein Vater ist Handballer, spielt noch immer. Mit Fußball hatte die Familie nichts zu tun. Sein älterer Bruder Levin, heute 21 Jahre alt, fing schließlich beim MTV Dießen an, der kleine Jannis kam mit, und gemeinsam verliebten sie sich in den Sport. Keine Pause in Kindergarten oder Schule verging ohne Ball. Daheim schafften sie zwei Tore im Garten an. „Ich wollte immer besser sein“, sagt Jannis über die Zweikämpfe unter Brüdern.

Als er schließlich in der U14 nach Murnau wechselte, ging auch Levin mit. Der mag zwar nicht das gleiche technische Talent wie sein Bruder haben, aber doch einen ausgeprägten Kampfgeist und Willen. In der Aufstiegsrunde der U19 zur Bayernliga riss er sich das Kreuzband, legte die großen Zukunftspläne beiseite. „Ohne die Verletzung hätte es weit nach oben gehen können“, weiß sein jüngerer Bruder. Mittlerweile kickt Levin neben dem Studium in Haunstetten in der Bezirksliga.

Jannis Braun hingegen nahm alles mit. Philipp Ropers, BFV-Verbandstrainer aus Dießen, führte ihn ans Futsal heran, dort schaffte er es in die Jugend-Nationalmannschaft. Nach dem Abitur ging er für ein halbes Jahr in die USA an ein College. „War eine geile Erfahrung“, sagt Braun heute. Mit drei Teamkollegen wohnte er in einer Wohnung. In Sachen Fußball fokussierten sich die Amerikaner auf Athletik. Das taktische Verständnis war dagegen weniger stark ausgeprägt. All diese kleinen Bausteine fügen sich nun zusammen.

In allen 17 Saisonspielen für Murnau stand der 19-Jährige auf dem Platz, 16-mal in der Startelf. Ein Tor und zwei Vorlagen drücken nicht ganz seine Offensivkünste aus. Meistens ist es der Ball vor der Vorlage, mit dem er Abwehrreihen zerlegt. Jannis Braun hat sich selbst ins Rampenlicht gespielt, stellt aber klar: Priorität hat das Medizinstudium. „Ich will das durchziehen.“ Auch wenn die Pendelei anstrengend ist, zieht es ihn jede Woche nach Murnau. Zu seinen Spezln, mit denen er schon in der U15-Bayernliga zusammen kickte.