Jannis Bohnen wechselt zum SV Teglingen

Neuzugang Nr. 4 und gleichzeitig Neuzugang Nr. 3 aus der eigenen Jugend: Jannis Bohnen wird in der kommenden Saison für das Team von Trainer Markus Koopmann auflaufen.

Der Defensivspieler unserer JSG Teglingen/Meppen/Schwefingen ist eine feste Größe im Team von Trainer Malte Bohse in der Bezirksliga Weser-Ems 3, wo die Mannschaft einen guten zweiten Platz belegt. Auch in der abgelaufenen Saison in der Landesliga, kam Jannis als Spieler des jüngeren Jahrgangs auf eine beachtliche Spielzeit.