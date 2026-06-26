Jannis Baumert: „Trainer hat etwas Probleme mit dem Alemannnischen" von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Helene Fischer für den Ex-Coach: Jannis Baumert | Foto: Helmut Ranft

Die Fußballer des SV Liel-Niedereggenen sind Meister in der Kreisliga C. Der Kapitän Jannis Baumert spricht im Aufsteigerporträt über Karaoke, Angstgegner und aufräumende Feierbiester.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SV Liel-Niedereggenen − Aufsteiger in die Kreisliga B. Ungeschlagen marschierten die Fußballer zur Meisterschaft in der Kreisliga C, Staffel I. Bei 18 Siegen und zwei Remis stand das sagenhafte Torverhältnis von 131:19 zu Buche. Nach drei Jahren kehrt Liel-Niedereggenen in die B-Klasse zurück. Kapitän Jannis Baumert blickt zurück. Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

„Wenn mit einem guten Saisonstart der Spaß zurückkommt, läuft es meistens automatisch erfolgreich.“ Wir hatten alle extrem viel Spaß – und mit den Neuzugängen hat es super funktioniert.