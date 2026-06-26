Jannis Baumert: „Trainer hat etwas Probleme mit dem Alemannnischen"

Die Fußballer des SV Liel-Niedereggenen sind Meister in der Kreisliga C. Der Kapitän Jannis Baumert spricht im Aufsteigerporträt über Karaoke, Angstgegner und aufräumende Feierbiester.
In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SV Liel-Niedereggenen − Aufsteiger in die Kreisliga B. Ungeschlagen marschierten die Fußballer zur Meisterschaft in der Kreisliga C, Staffel I. Bei 18 Siegen und zwei Remis stand das sagenhafte Torverhältnis von 131:19 zu Buche. Nach drei Jahren kehrt Liel-Niedereggenen in die B-Klasse zurück. Kapitän Jannis Baumert blickt zurück.
Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?
„Wenn mit einem guten Saisonstart der Spaß zurückkommt, läuft es meistens automatisch erfolgreich.“ Wir hatten alle extrem viel Spaß – und mit den Neuzugängen hat es super funktioniert.
Mannschaftliche Geschlossenheit vorausgesetzt – was war darüber hinaus ein wichtiger Erfolgsfaktor?
Wir sind ein gutes Team und hatten eine hohe Trainingsbeteiligung. Es waren immer fast alle da. Wir haben im Training gemerkt, dass wir uns weiterentwickeln.
Die beste Anekdote der Saison?
Unsere Einstands- und die Weihnachtsfeier. Die Neuen haben den Einstand selbst organisiert und gestaltet und durften ein Mal singen – Karaoke, wie in vielen Vereinen. Da waren einige dabei, bei denen man gedacht hat: Die hätten auch auf einer Bühne auftreten können. Nicht gesangstechnisch, aber von der Performance her. Mein Bruder Silas und Joshua Graser haben mich überzeugt.