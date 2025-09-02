Jannik Zahmel kehrt zu Blau-Weiß Lohne zurück

Kurz vor Transferschluss hat Blau-Weiß Lohne noch einmal auf dem Spielermarkt zugeschlagen: Jannik Zahmel kehrt per Leihe vom Drittligisten MSV Duisburg bis zum Saisonende zurück an die Steinfelder Straße. Für den 22-jährigen Angreifer ist es eine Rückkehr zu einem vertrauten Umfeld, in dem er bereits sportlich überzeugen konnte.

Zahmel, der sowohl im Zentrum als auch auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar ist, war im Winter 2022/23 vom VfL Osnabrück nach Lohne gewechselt und entwickelte sich dort schnell zu einem Leistungsträger. In 38 Pflichtspielen erzielte der Rechtsfuß 14 Treffer und bereitete sieben weitere Tore vor. Seine damalige Dynamik und Abschlussstärke machten ihn zu einem festen Bestandteil der Mannschaft unter Trainer Uwe Möhrle.

Nach seinem Wechsel zum MSV Duisburg im Sommer 2023 kam Zahmel in der 3. Liga nur unregelmäßig zum Einsatz. Mit dem nun vollzogenen Leihgeschäft will er in Lohne wieder Spielpraxis sammeln und an frühere Leistungen anknüpfen. Einen Eintrag in die Geschichtsbücher hat er in Duisburg aber sicher: Nach langer Verletzung feierte er im Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Union Nettetal sein Debüt. Unmittelbar nach seiner Einwechslung versenkte er mit seinem ersten Ballkontakt in Zebrastreifen einen Foulelfmeter.

Sportleiter Luca Scheibel äußerte sich erfreut über die Rückkehr: „Jannik kennt den Verein, das Umfeld und unsere Spielweise. Wir wissen, was wir an ihm haben – sportlich wie menschlich. Er wird unsere Offensive verstärken und passt hervorragend in unser Profil.“ Chris Schmoldt, Sportlicher Leiter der Zebras, wird in den Vereinsmedien folgendermaßen zitiert: "Wir erhoffen uns von der Leihe nach Lohne mehr Spielpraxis für Jannik in einem Umfeld, in dem er in der Vergangenheit bereits sehr erfolgreich gespielt hat.“