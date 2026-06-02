Jannik Wittmann verstärkt die Torwartposition bei GW Firrel

– Foto: Detlev Drobeck

Grün-Weiß Firrel hat sein Torwartteam für die kommende Saison weiter verstärkt und verpflichtet mit Jannik Wittmann einen weiteren jungen Keeper. Der Torhüter wechselt aus dem Regionalliga-Team der U19 des VfB Oldenburg nach Firrel und ist nach Marlon Kuhlmann bereits der zweite Neuzugang auf dieser Position.

Sportlicher Leiter Julian Bennert zeigt sich überzeugt von den Qualitäten des Schlussmanns: „Jannik ist ein großes Torwarttalent. Er hat beim VFB Oldenburg eine sehr gute Ausbildung genossen und konnte dort auf hohem Niveau im Jugendbereich spielen.“

Mit der Verpflichtung sieht sich Grün-Weiß Firrel im Torwartbereich sehr gut aufgestellt. „Somit sind wir auf dieser Position hervorragend aufgestellt“, erklärte Bennert weiter.