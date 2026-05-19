Jannik Steckelberg tritt beim TuS Barskamp zurück

– Foto: Steffi Rathje

Beim Kreisligisten TuS Barskamp kommt es kurzfristig zu einer Veränderung auf der Trainerposition. Wie der Verein auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, ist Jannik Steckelberg unter der Woche aus persönlichen Gründen von seinem Amt als Trainer der ersten Herren zurückgetreten.

Für den Verein kam die Entscheidung überraschend. Nach insgesamt zwölf Jahren mannschaftsübergreifender Trainertätigkeit endet damit vorerst Steckelbergs Zeit beim TuS Barskamp. Nach Angaben des Vereins fiel ihm dieser Schritt sichtbar schwer.

Der TuS Barskamp würdigte die langjährige Arbeit seines Trainers und verabschiedete sich mit anerkennenden Worten. „Der TuS dankt Jannik auf diesem Wege für seine aufopferungsvolle Tätigkeit im Verein und wünscht erstmal ein gutes ‚Herunterfahren‘. Lass Dich mal wieder sehen im Barskamper Rund…“, schrieb der Verein auf Instagram.