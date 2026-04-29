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Jannik Schuler: "Wir machen im Moment einfach zu viele Fehler"
Trainer der SG St. Märgen/St. Peter hadert
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Sven Löffler, Torhüter der SG St. Märgen/St. Peter, will seinen Kasten endlich wieder einmal sauber halten. – Foto: Wolfgang Scheu
Der SG St. Märgen/St. Peter scheint in der Fußball-Kreisliga-A ein wenig die Puste auszugehen. Trainer Jannik Schuler attestiert seinem Team momentan zu wenig Konstanz und Selbstvertrauen.
Jannik Schuler ist ein Mann, der im Hier und Jetzt steht. Nostalgische Blicke zurück gehören nicht unbedingt zu seinem Verhaltensrepertoire. Und dennoch könnte es durchaus sein, dass er sich gerade die Tabelle aus dem vergangenen Herbst anschaut. Damals, nach dem elften Spieltag, grüßte seine Mannschaft von Rang zwei. Nur Absteiger SV Hölzlebruck thronte darüber. Punktgleich, wohlgemerkt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.