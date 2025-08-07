Jannik Schuler will den nächsten Entwicklungsschritt gehen

Die SG St. Märgen/St. Peter blickt auf eine solide Premierensaison in der Kreisliga A, Staffel II, zurück. Wirkliche Abstiegsgefahr – nicht vorhanden. Und doch kam es zu einem Wechsel auf der Position des Cheftrainers. Aufstiegstrainer Mario Heinrich saß bereits bei den letzten Partien der Saison 2024/25 nicht mehr an der Seitenlinie. Nach einer Interimslösung steht nun die langfristig angedachte Nachfolgelösung fest.

Jannik Schuler ist 33 Jahre alt und wird bei der SG St. Märgen/St. Peter seinen ersten Cheftrainerposten wahrnehmen. Schuler kommt vom benachbarten A-Kreisligisten Spvgg Buchenbach, der in diesem Jahr den Aufstieg in die Bezirksliga Freiburg realisieren konnte. Er war dort zunächst Spieler und zuletzt über fünf Jahre als spielender Co-Trainer tätig. In dieser Zeit hat er auch die Trainer-B-Lizenz erworben. "Im vergangenen Jahr hat Jannik Schuler ein fußballfreies Jahr genossen und sich nun dazu entschieden, bei der SG St. Märgen/St. Peter den Cheftrainer Posten zu übernehmen", so Pressewart Marco Kleiser.

