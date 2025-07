Jannik Schuler übernimmt Traineramt bei der SG St. Märgen/St. Peter

Der A-Kreisligist SG St. Märgen/St. Peter geht mit Jannik Schuler als Trainer in die neue Saison. Es ist nach einer einjährigen Pause vom Fußball die erste Station als Cheftrainer für den 33-Jährigen.

Als Tabellenzehnter hatte die SG St. Märgen/St. Peter die vergangene Spielzeit in der Kreisliga A, Staffel II, beendet. Der Aufsteiger spielte dabei eine insgesamt solide Saison und befand sich nie wirklich in akuter Abstiegsgefahr. Auf der Position des Cheftrainers war dennoch bereits frühzeitig ein Wechsel kommuniziert worden. Aufstiegstrainer Mario Heinrich saß bereits bei den letzten Begegnungen der Saison 2024/25 nicht mehr an der Seitenlinie. Nach einer Interimslösung steht nun die langfristig angedachte Nachfolgelösung fest. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.