Jannik Schuler, Trainer der SG St. Märgen/St. Peter, ist zufrieden

Er hätte das unterschrieben. Sofort. Dritter nach der Vorrunde, das kann sich sehen lassen. Da widerspricht Jannik Schuler keinesfalls. Beim Trainer der SG St. Märgen/St. Peter lässt sich Genugtuung über diese Halbzeitbilanz heraushören. "Ich bin zufrieden mit der Punktezahl, mit der Platzierung sowieso", lässt er keine zwei Deutungen zu. Im ersten Moment. Doch wie es sich für einen ambitionierten Trainer gehört, findet er dennoch das ein oder andere Haar in der Suppe. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.