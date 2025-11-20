Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hannes Kürner (rechts, im Spiel gegen Maurice Straub/SG Lenzkirch-Saig) wird sich auch gegen den SV TuS Immendingen in jeden Zweikampf werfen. – Foto: Wolfgang Scheu
Jannik Schuler, Trainer der SG St. Märgen/St. Peter, ist zufrieden
Die SG St. Märgen/St. Peter legt eine starke Saison in der Fußball-Kreisliga-A hin. Rang drei ist Ausdruck einer besonderen Stärke, trotz der zwei jüngsten Niederlagen
Er hätte das unterschrieben. Sofort. Dritter nach der Vorrunde, das kann sich sehen lassen. Da widerspricht Jannik Schuler keinesfalls. Beim Trainer der SG St. Märgen/St. Peter lässt sich Genugtuung über diese Halbzeitbilanz heraushören. "Ich bin zufrieden mit der Punktezahl, mit der Platzierung sowieso", lässt er keine zwei Deutungen zu. Im ersten Moment. Doch wie es sich für einen ambitionierten Trainer gehört, findet er dennoch das ein oder andere Haar in der Suppe. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.