Hannes Kürner (rechts, im Spiel gegen Maurice Straub/SG Lenzkirch-Saig) wird sich auch gegen den SV TuS Immendingen in jeden Zweikampf werfen.
Hannes Kürner (rechts, im Spiel gegen Maurice Straub/SG Lenzkirch-Saig) wird sich auch gegen den SV TuS Immendingen in jeden Zweikampf werfen. – Foto: Wolfgang Scheu

Jannik Schuler, Trainer der SG St. Märgen/St. Peter, ist zufrieden

Rang drei ist Ausdruck einer besonderen Stärke, trotz der zwei jüngsten Niederlagen

Kreisliga A II
SG St. Märgen

Die SG St. Märgen/St. Peter legt eine starke Saison in der Fußball-Kreisliga-A hin. Rang drei ist Ausdruck einer besonderen Stärke, trotz der zwei jüngsten Niederlagen

Er hätte das unterschrieben. Sofort. Dritter nach der Vorrunde, das kann sich sehen lassen. Da widerspricht Jannik Schuler keinesfalls. Beim Trainer der SG St. Märgen/St. Peter lässt sich Genugtuung über diese Halbzeitbilanz heraushören. "Ich bin zufrieden mit der Punktezahl, mit der Platzierung sowieso", lässt er keine zwei Deutungen zu. Im ersten Moment. Doch wie es sich für einen ambitionierten Trainer gehört, findet er dennoch das ein oder andere Haar in der Suppe. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

