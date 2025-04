Jannik Rieman mit weißer Weste

Der 28-jährige Torhüter des VfR Würselen zeigte am vergangenen Wochenende eine beeindruckende Leistung im Duell gegen den Absteiger Sportvereinigung Straß. Beim souveränen 7:0-Erfolg seines Teams erwies sich der Schlussmann als sicherer Rückhalt und krönte seinen Auftritt in der 52. Spielminute mit einer starken Parade – er parierte einen Strafstoß und bewahrte damit seine makellose Bilanz. Am Ende durfte er nicht nur den deutlichen Sieg feiern, sondern sich auch über sein erstes Spiel ohne Gegentor in dieser Saison freuen.

🥈Justin Jonas (20) vom SV Alemannia Mariadorf II in der Kreisliga B1 Aachen

🥉Timo Prodöhl (34) vom SV Rot Weiß Hütte in der Kreisliga A Sieg