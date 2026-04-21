Jannik Ott wechselt von Born nach Hünstetten

Jannik Ott wechselt vom GSV Born zur SG Hünstetten. – Foto: SGH

Der 28-Jährige, der bereits auf Erfahrungen in der Kreisoberliga – beim TuS Breithardt – zurückblicken kann, verstärkt in erster Linie die Defensive, ist jedoch aufgrund seiner Flexibilität auf mehreren Positionen einsetzbar. Neben seiner Rolle als Spieler wird Ott zudem das Trainerteam unterstützen und damit auch abseits des Platzes Verantwortung übernehmen.

Besonders erfreulich für die SG Hünstetten: Trotz Angeboten von höherklassigen Vereinen entschied sich Ott bewusst für den Wechsel nach Hünstetten. Ausschlaggebend waren für ihn vor allem das starke Vereinsumfeld, die neue Sportanlage sowie der positive Eindruck der Mannschaft und des gesamten Vereinsumfelds.

Die Verantwortlichen und der Mannschaftsmanager Marcel Faust, sowie unser sportlicher Leiter Hans Jung freuen sich sehr auf Jannik, der sowohl sportlich als auch menschlich eine Bereicherung für die SG Hünstetten ist.