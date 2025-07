Jannik Müller neuer Kapitän des VfL Osnabrück

„Jannik hat sich in der letzten Saison als unumstrittener Stammspieler bewiesen und hat in einer besonderen Situation schon Verantwortung übernommen“, erklärt Cheftrainer Timo Schultz. „Mit seiner Erfahrung, die er unter anderem auch schon in der 1. und 2. Bundesliga sammeln durfte, sowie seiner Art ist es für mich der passende Kapitän für unsere Mannschaft.“

Müller war im Winter zum VfL gewechselt und etablierte sich in der Rückrunde sofort als zentrale Stütze der Defensive. In Abwesenheit des damaligen Kapitäns hatte er die Binde bereits mehrfach getragen.