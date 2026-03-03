Jannik Dellwisch verstärkt den TV Dinklage ab Sommer

Der TV Dinklage treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und sichert sich mit Jannik Dellwisch einen offensiv ausgerichteten Spieler mit Regionalliga-Erfahrung. Der Neuzugang wechselt vom Bezirksligisten SV Thüle zum TVD und stand zuvor bereits für Jeddeloh II in der Regionalliga auf dem Platz. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Zu seinem Wechsel sagt Dellwisch:

„Den TVD kennt man als Elster natürlich über Stefan Wulfing - der war ja mal unser Trainer und hat nur das Beste über den Verein erzählt.

Angesprochen wurde ich von Tobi. Er hat mich schon vom ersten Gespräch an überzeugt, lässt genau nach meinen Vorstellungen Fußball spielen und will mit dem Kader, in welchem meiner Meinung nach sehr viel Qualität und noch viel mehr Potential steckt, in der Landesliga nächstes Jahr angreifen und ich will dabei sein!“

Dellwisch überzeugte beim DJK Elsten in Kreisliga und Kreisklasse und wagte 2023 den Sprung in die Regionalliga zu Jeddeloh. Dort stand er 15 Mal auf dem Feld und traf ein Mal, ehe er wieder zu den Elstern zurückkehrte. Seit 25/26 spielt der Offensivmann für den SV Thüle und traf in 15 Partien fünf Mal für den Aufstiegskandidaten.