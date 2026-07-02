Jannes Gremler wechselt von Göttingen 05 zum SC Leinefelde

– Foto: Marcel Bube

Der SC Leinefelde hat mit Jannes Gremler einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 22-Jährige wechselt vom 1. SC Göttingen 05 zum Thüringer Verein und soll die Offensive verstärken.

Gremler ist im Angriff flexibel einsetzbar und bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus mehreren Nachwuchsleistungszentren mit. In seiner bisherigen Laufbahn spielte er für den SC Hainberg, den 1. SC Göttingen 05, den FC Schalke 04 sowie den KSV Hessen Kassel. Zu seinen bisherigen Erfolgen zählt der Gewinn des niedersächsischen Landespokals mit Göttingen 05.

In der vergangenen Saison lief er 19 Mal für die 05er in der Landesliga auf und wird die Landesklasse definitiv bereichern.

Als seine größten fußballerischen Stärken nennt Gremler sein Spielverständnis, die direkten Duelle und den Torabschluss. Zu seinem Wechsel erklärt der Offensivspieler: „Gespräche mit den Verantwortlichen im Verein und meine Ausbildung“ hätten den Ausschlag für den Wechsel zum SC Leinefelde gegeben.