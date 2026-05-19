Jann Stadler über Kacktor des Monats: "Habe schon schönere gemacht" BZ-Interview mit Jann Stadler vom TuS Kleines Wiesental über seine Auszeichnung für das "Kacktor des Monats" von Florian Reuter (BZ) · Heute, 18:03 Uhr · 0 Leser

Sein Tor schaffte es in die ARD: Jann Stadler | Foto: Gerd Gründl

In der Regel läuft die Fußball-Kreisliga A nicht im TV. Jann Stadlers 2:0 für den TuS Kleines Wiesental gegen den FV Lörrach-Brombach II ist die Ausnahme. Im Interview spricht er über das Kacktor des Monats.