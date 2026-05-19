 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Jann Stadler über Kacktor des Monats: "Habe schon schönere gemacht"

BZ-Interview mit Jann Stadler vom TuS Kleines Wiesental über seine Auszeichnung für das "Kacktor des Monats"

von Florian Reuter (BZ) · Heute, 18:03 Uhr · 0 Leser
Sein Tor schaffte es in die ARD: Jann Stadler | Foto: Gerd Gründl
Sein Tor schaffte es in die ARD: Jann Stadler | Foto: Gerd Gründl

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Jann Stadler
Jann Stadler

In der Regel läuft die Fußball-Kreisliga A nicht im TV. Jann Stadlers 2:0 für den TuS Kleines Wiesental gegen den FV Lörrach-Brombach II ist die Ausnahme. Im Interview spricht er über das Kacktor des Monats.

BZ: Herr Stadler, darf man gratulieren?

Naja, lustig ist es schon mit dem Kacktor, aber ein wirklich großes Ding ist es ja eher nicht. Es bedeutet mir eigentlich nicht so viel, aber trotzdem freut man sich über die Auszeichnung.

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