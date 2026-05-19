Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Jann Stadler über Kacktor des Monats: "Habe schon schönere gemacht"
BZ-Interview mit Jann Stadler vom TuS Kleines Wiesental über seine Auszeichnung für das "Kacktor des Monats"
In der Regel läuft die Fußball-Kreisliga A nicht im TV. Jann Stadlers 2:0 für den TuS Kleines Wiesental gegen den FV Lörrach-Brombach II ist die Ausnahme. Im Interview spricht er über das Kacktor des Monats.
BZ: Herr Stadler, darf man gratulieren?
Naja, lustig ist es schon mit dem Kacktor, aber ein wirklich großes Ding ist es ja eher nicht. Es bedeutet mir eigentlich nicht so viel, aber trotzdem freut man sich über die Auszeichnung.