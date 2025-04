Jank bleibt U21-Coach beim Jahn – U19 sieht Trainerwechsel

Die Weichenstellungen für die kommende Saison 2025/26 schreiten im Nachwuchsbereich des SSV Jahn voran. Im sogenannten Übergangsbereich wird Christoph Jank auch in der kommenden Spielzeit die U21 in der Bayernliga Nord leiten. Der Österreicher ist seit 2021, also seit nunmehr knapp vier Jahren, für die älteste Nachwuchsmannschaft der Regensburger verantwortlich. Einen Trainerwechsel sieht hingegen die U19: Für den langjährigen U19-Trainer Yavuz Ak, der zum Saisonende die Mannschaft abgeben wird, übernimmt Dominik Glawogger. Das gibt der Zweitliga-Klub am Dienstag bekannt.

Nachdem es in der U21 keine personelle Veränderung geben wird, gibt es allerdings auf der Trainerbank der U19 einen Tausch. Yavuz Ak wird zum Saisonende sein Amt abgeben. Der 43-jährige Regensburger ist seit 2017 als Trainer im Nachwuchs des SSV tätig und verantwortete in seiner Zeit mehrere Altersstufen. Zum Saisonende folgt eine ausführlichere Verabschiedung. Den vakanten Trainerposten in der U19 übernimmt ab Sommer der Österreicher Dominik Glawogger. Der 34-Jährige ist ein bekanntes Gesicht in Regensburg; so trainierte er bereits in der Saison 2021/22 die U17 und schaffte mit ihnen den Aufstieg in die Junioren-Bundesliga. Zuletzt leitete er als Cheftrainer den Regionalligisten Teutonia Ottensen.



NLZ-Leiter Christian Martin gibt auf der Homepage des SSV Jahn folgendes zur Protokoll: „Mit Dominik Glawogger haben wir für die Position des U19-Trainers eine tolle Besetzung gefunden. Er hat in seiner Saison in der Jahnschmiede bereits Spuren hinterlassen und hat sich in der Regionalliga weiterentwickelt. Wir freuen uns sehr, dass er sich hier wieder einbringen wird und uns mit seiner Expertise voranbringt.“ Mit der Neubesetzung der U19-Trainerposition ist bei Jahn Regensburg auch im Übergangsbereich (U21 und U19) die Trainer-Planung für die Saison 2025/26 abgeschlossen.