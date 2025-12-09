Janina Röckl - erstmals Frauenpower beim FRG-Hallencup Historischer Vorrunden-Auftakt: Mit Janina Röckl kickte zum ersten Mal eine Frau bei der FRG-Hallenlandkreismeisterschaft der Herren mit Verlinkte Inhalte präsentiert von KK Deggendorf Landkreism. FRG SG Thurmansb. Janina Röckl

Für sie selber und auch für die Truppe der SG Thurmansbang/Saldenburg war der erste Teil der Vorrunde des FRG-Hallencups ein Turnier wie jedes andere. Für die rund 400 Zuschauer in der Freyunger Dreifachturnhalle am vergangenen Samstag im Gegensatz dazu nicht. Der Grund hierfür: Janina Röckl. Die 21-Jährige hütete das Tor der Kreisklassen-Spielgemeinschaft – und ist somit die erste Frau, die an den Freyung-Grafenauer Hallenmeisterschaften der Herren teilgenommen hat.

Röckl und Saldenburg – da war doch was? Stimmt! Das Brüderpaar Roland und Josef mit diesem Nachnamen ist jahrelang zwischen den SV-Pfosten gestanden. Janina, die Tochter von Roland, führt diese Tradition fort. Aber nicht, wie man vielleicht vermuten möchte, im Kasten einer Mädls-Truppe, sondern gemeinsam mit Zankl, Kohout & Co. in der KK Deggendorf und deren Reserverunde. Diese geschlechterübergreifende Zusammensetzung im Dreiburgenland ist nicht neu – kurz- und langfristig im Rückblick. "Viele aus der Mannschaft sind Kindergarten-Freunde, mit denen ich schon ewig Fußball spiele", erzählt die 21-jährige Keeperin, die beim FC Ruderting ausgebildet worden ist – und dort auch Teil des Frauen-Bayernliga-Kaders war. „Da ist es aus verschiedenen Gründen nicht so gut gelaufen, weshalb ich eigentlich aufhören wollte.“

Dann allerdings – vor inzwischen zweieinhalb Jahren – suchte ihr Heimatverein einen Schlussmann für die Kreisklassen-Reserve. Und es wurde eine Schlussfrau – Janina Röckl. „Mein Vater war immer Torwarttrainer der Herren. Zu den Einheiten hat er mich bereits als kleines Mädl mitgenommen. Ich war praktisch immer dabei! Deshalb war es für mich nicht außergewöhnl, dass ich dann auch spielen durfte bei den Männern.“