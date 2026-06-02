Janina Jänel stürmt mit einem Viererpack zur FuPa-Spielerin der Woche

Die Ehrung zur FuPa-Spielerin der Woche kam für die 24-jährige Fußballerin unerwartet, löste jedoch eine Welle von Freude aus. Wenn der unermüdliche Einsatz auf dem Rasen eine solche Anerkennung findet, ist die emotionale Bedeutung für die Fußballerin kaum zu übersehen. „Danke euch. Ehrlich gesagt, hatte ich es nicht erwartet. Es ist eine riesige Freude und ich bin sehr dankbar, diese Auszeichnung zu bekommen“, betont Janina Jänel, die treibende Kraft beim TSV Nellmersbach.

Janina Jänel verlässt sich nicht nur auf eine Qualität, sondern sucht beharrlich nach immer neuen Wegen, um das gegnerische Netz zappeln zu lassen. „Ich erziele meine Tore am liebsten, wenn ich von außen in die Mitte ziehe. Ich zieh auch gerne mal aus der zweiten Reihe ab und versuche, nach Standardsituationen Kopfballtore zu erzielen. So finde ich immer wieder Wege, zum Torerfolg zu kommen“, beschreibt sie ihren Torhunger und ihre taktische Flexibilität vor dem Kasten.

Beim fulminanten 6:1-Heimsieg gegen den TSV Wendlingen in der Frauen-Landesliga, Staffel 1, lief die Maschinerie des Heimteams wie entfesselt. Jänel, die mit vier Toren zur Matchwinnerin avancierte, schildert den perfekten Ablauf dieses Spiels mit großer Leidenschaft: „Beim 6:1-Heimsieg gegen Wendlingen hat einfach alles gepasst. Wir waren von Beginn an richtig motiviert, haben leidenschaftlich verteidigt, die Räume im Zentrum und in der Offensive gut genutzt und unsere Chancen effektiv verwertet.“

Ein unzertrennliches Band der familiären Gemeinschaft

Die sportliche Heimat beim TSV Nellmersbach bedeutet für die 24-Jährige weitaus mehr als nur wöchentliche Trainingseinheiten und Spiele. Es ist eine Zuflucht, in der die Werte von Teamgeist und Solidarität tief gelebt werden. Jänel findet emotionale Worte für die Einzigartigkeit ihres Vereins: „Der TSV Nellmersbach ist für mich so besonders, weil wir nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon ein unglaublich starkes, familiäres Miteinander haben. Dieser Teamgeist ist das, was uns so stark macht und mich auf dem Platz unglaublich motiviert.“

Die universelle Inspiration jenseits von Starkult

Trotz ihrer eigenen Torgala verzichtet Jänel bewusst darauf, eine einzelne Person auf ein Podest zu stellen. Ihre Motivation speist sich vielmehr aus der reinen Faszination für das runde Leder, unberührt von Geschlechtergrenzen oder Ligenzugehörigkeiten. „Ich habe tatsächlich keine einzelne Lieblingsspielerin. Ich schaue mir gerne sowohl den Frauen- als auch den Männerfußball an und lasse mich von vielen verschiedenen Spielerinnen und Spielern inspirieren, aber eine konkrete Lieblingsperson habe ich nicht“, erklärt die Landesliga-Fußballerin.

Die Allrounderin im Dienste des mannschaftlichen Erfolgs

Auf dem Spielfeld agiert Jänel wie ein verlässlicher Anker für das Team. Obwohl ihr Fokus ganz klar auf dem Angriffsspiel liegt, scheut sie sich nicht, dorthin zu gehen, wo es wehtut, um die eigene Mannschaft in jeder Zone zu stabilisieren. „Ich spiele sehr gerne im offensiven Bereich, weil ich dort Tore vorbereite und selbst erziele. Gleichzeitig bin ich aber auch flexibel einsetzbar, gerade im Zentrum oder in der Innenverteidigung, denn dort kann ich mein körperbetontes und zweikampfstarkes Spiel einbringen. So kann ich immer dort helfen, wo das Team gerade jemanden braucht“, schildert sie ihre Einsatzbereitschaft.

Der Kampf um Wiedergutmachung in der Rückrunde

Aktuell belegt der TSV Nellmersbach den siebten Tabellenplatz, doch hinter dieser Platzierung steckt eine dramatische Aufholjagd nach einer enttäuschenden Vorrunde. Der jüngste Sieg am letzten Spieltag soll nun das Fundament für ein perfektes Finale gießen. Jänel blickt emotional auf die Entwicklung zurück: „Unser Ziel für die Rückrunde war es, so viele Punkte wie möglich einzufahren, den Klassenerhalt zu sichern und so der Liga zu zeigen, was wir wirklich draufhaben. Die Vorrunde verlief nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Mit diesen letzten drei Punkten am letzten Spieltag wollen wir jetzt noch einen weiteren Platz gutmachen und die Rückrunde wirklich perfekt abschließen.“

Der brennende Wille für den nächsten großen Schritt

Für die kommende Zeit hat sich die Fußballerin viel vorgenommen. Sie will sich nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern sieht den aktuellen Erfolg als Startschuss für eine kontinuierliche Weiterentwicklung. „Was ich mir mittel- und langfristig vorgenommen habe, ist, mich in meiner Offensivrolle weiterzuentwickeln, noch mehr Tore zu erzielen und vor allem gemeinsam mit der Mannschaft zu wachsen. Wir wollen uns taktisch, spielerisch und als Team weiter verbessern, um in der nächsten Saison wirklich gemeinsam einen großen Schritt nach vorne zu machen“, lautet ihr Versprechen.

Ein Wintermärchen auf den Pisten als wertvoller Kraftquell

Wenn der Ball mal ruht, sucht Jänel den Ausgleich in den verschneiten Bergen oder im Kreise ihrer Liebsten, um neue Energie für die anstrengenden Monate auf dem Rasen zu tanken. „Ich spiele natürlich unglaublich gerne Fußball, das ist meine Leidenschaft. Ich treffe mich sonst auch sehr gerne mit meinen Freunden, und im Winter gehe ich besonders gerne Skifahren. Das ist für mich ein toller Ausgleich, vor allem in der Winterpause, um einfach mal etwas anderes zu machen und runterzukommen“, gewährt sie einen privaten Einblick.

Die sichere Basis in der Verwaltung als stabiles Fundament

Beruflich beweist die 24-Jährige die gleiche Zuverlässigkeit und Ausdauer, die sie auch auf dem Platz zur Führungsspielerin machen. „Ich arbeite bei der Deutschen Rentenversicherung, in der Auslandsabteilung. Das ist ein sehr abwechslungsreicher Job, der mir Stabilität gibt, und ich schätze es, so eine Balance zwischen Beruf und Sport zu haben“, erklärt sie über ihren Alltag, der die perfekte Symbiose zu ihrem leidenschaftlichen Hobby bildet.