Allgemeines
Starke Leistungen des Torjägers Janik Schweers.
Starke Leistungen des Torjägers Janik Schweers.

Janik Schweers mit Viererpack, Rheinberg bricht nach Ausgleich ein

Kreisliga A Moers: FC Neukirchen-Vluyn II verliert wieder, der SV Budberg II wird Herbstmeister. Niederlagen für die Abstiegskandidaten FC Meerfeld, SV Schwafheim II und SV Millingen. Samet Altun und Nils Speicher treffen weiter.

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Kreisliga A Moers: Kreisliga A Moers: FC Neukirchen-Vluyn II verliert wieder, der SV Budberg II wird Herbstmeister. Niederlagen für die Abstiegskandidaten FC Meerfeld, SV Schwafheim II und SV Millingen. Samet Altun und Nils Speicher treffen wieder. So läuft der 17. Spieltag. SSV Lüttingen und TV Asberg feiern Kantersiege.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Do., 11.12.2025, 20:00 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
5
0
Abpfiff
Die 1:0-Pausenführung von Luca Ackermann baute der SV Menzelen nach dem Seitenwechsel gegen den SV Schwafheim deutlich aus und kam zu einem 5:0-Kantersieg. Der Aufsteiger wird nach dieser Klatsche in jedem Fall auf einem Abstiegsplatz überwintern, während der SVM im Mittelfeld rangiert.

SV Menzelen – SV Schwafheim II 5:0
SV Menzelen: Eloi Vives, Jonah Schelleckes, Tim Hebbering, Max Güllekes, Marcel Timm, Luca Ackermann (73. Fabio Keisers), David Utzka (81. Fabrizio Angelo da Rold), Luca Terfloth, Niklas Kiwitt (85. Maximilian Kolkenbrock), Robin Brüggen, Constantin van Elten (76. Sanzharbek Avulov) - Trainer: Dominik Seemann - Trainer: Jesse Weißenfels
SV Schwafheim II: André Dietrich, Leon Fabian Binias, Benjamin Marco Oles, Marcel Torsten Wichmann, Maximilian Schricks, Paul Aaron Bockting, Laurin Heilemann (73. Torben Kleinekort), Elias Hausen, Cedric Pelzer, Leonard Löw (69. Robin Levin), Jost Sievers - Trainer: Roman Heger - Co-Trainer: Frank Mares
Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Luca Ackermann (37.), 2:0 Constantin van Elten (54.), 3:0 David Utzka (68.), 4:0 Robin Brüggen (75.), 5:0 Maximilian Kolkenbrock (90.)

Do., 11.12.2025, 20:00 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
1
2
Abpfiff
Vor Weihnachten steckt der FC Neukirchen-Vluyn II in einer Formkrise fest, denn auf die erste Niederlage folgte mit dem 1:2 gegen den Rumelner TV direkt die zweite Pleite der Saison. Der RTV drehte nach Rückstand auf und bestrafte die Gastgeber in Überzahl, weil Florian Menzenbach nach 70 Minuten die rote Karte sah. Elias Bergmann schoss das goldene 2:1 und damit Rumeln erstmal auf Rang fünf.

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II – Rumelner TV 1:2
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Florian Menzenbach, Philipp Peter Mertens, Dawid Oskar Niedzielski, Enes Sener (75. Miro Dag), Jos Brunck, Soner Cakmak (78. Jonas Händler), Danil Samsonov, Emre Karip, Sadin Hodzic (75. Dzejlan Bisevac), Dennis Müller - Co-Trainer: Armend Butuci - Trainer: Andreas Oerschkes
Rumelner TV: Leon Krahn (58. Dennis Brodkorb), Tim Harenburg, Matthias Schippers, Tim Vangenhassend, Granit Haliti, Anes Huskic, Moritz Bergmann (91. Simon Haupt), Elias Bergmann, Loay Chergui El Ghiati (85. Philipp Kissel), Patrick Schlechtriem (90. Tobias Dolle), Kerem Sam (86. Daniel Schwarz) - spielender Co-Trainer: Granit Haliti - Trainer: Edis Bicic - Co-Trainer: Günter Jager
Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Enes Sener (50.), 1:1 Loay Chergui El Ghiati (62.), 1:2 Elias Bergmann (80.)
Rot: Florian Menzenbach (70./FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II/Grobes Foulspiel)
Gelb-Rot: Philipp Peter Mertens (93./FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II/Foulspiel)

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
1
3
Abpfiff
Samet Altun war mal wieder der Matchwinner des ESV Hohenbudberg, denn er markierte mit einem Doppelpack den Unterschied zwischen den Auswärtsfahrern und der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen, die den ESV in der Tabelle passieren lassen muss. Immerhin ist Altun (34) mit 26 Toren in 17 Partien der mit Abstand beste Torjäger der Liga, Hohenbudberg rangiert auf Rang fünf.

SpVgg Rheurdt-Schaephuysen – ESV Hohenbudberg 1:3
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Oliver Gutkowski, Felix Dressler, Elias Grunert, Dominik Sommer, Robert Kuchta, Paul Haag, Ferit Acar, Fabian Weigl, Shawn Rume, Florian Witte - Spielertrainer: Andreas Weinand
ESV Hohenbudberg: Marcel Dias, Mohammed Essarhiri, Lukas Thieme, Oshipai von Schwartzenberg, Boris Vertkin, Luca Heckt, Ekrem Aksu, Chris Exner, Pascal Sikorska, Samet Altun, Julian Thiel - Trainer: Ralf Röös
Tore: 0:1 Chris Exner (19.), 0:2 Samet Altun (49.), 0:3 Samet Altun (79.), 1:3 Felix Dressler (90.)

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
2
0
Abpfiff
Der SV Schwafheim bleibt nach einem 2:0-Arbeitssieg gegen den Abstiegskandidaten FC Moers-Meerfeld im Mittelfeld. Die Gäste überwintern dagegen auf Rang 16, dem drittletzten Platz der Liga.

SV Schwafheim – FC Moers-Meerfeld 2:0
SV Schwafheim: Leon Müntjes, Danilo Serra (90. Ben Jannik Lorscheid), Linus Schlebusch, Anthony Amadi, Hayate Abe, Mike Konrad (81. Lenox Mückshof), Enes Parimli (46. Emmanuel Lucaßen), Robin Morawa (90. Justin Mengede), Lars Dickmann, Aboubacar Fofana, Nico Prehn - Trainer: Ralf Gemmer
FC Moers-Meerfeld: Phillip Kmiec, Tim Küppers, Lars Koprionik, Sven Kuinke, Kai Kunzel, Jan Kunzel (80. Cedric Oster), Domenic Krothofer, Harvy Marschmann, Matthias Janssen, Dustin Eichholz (71. Jannis Schubert), Nadim Hajroussi - Trainer: Mathias Kery
Schiedsrichter: Uwe Peuser (Moers) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Lars Dickmann (14.), 2:0 Aboubacar Fofana (62. Foulelfmeter)

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
6
0
Abpfiff
+Video
Beim Tabellenführer SV Budberg II gab es für den besten Aufsteiger der Liga wenig zu lachen, denn nach einem 0:2 zur Pause ging der SV Sonsbeck II in der Folge noch mit 0:6 unter. Yannick Kehrmann traf als einziger Spieler doppelt und darf am Abend und darf am Freitag die Herbstmeisterschaft mit seiner Truppe feiern.

SV Budberg II – SV Sonsbeck II 6:0
SV Budberg II: Marius Ebener, Luiz Hilsenberg (66. Noah Schaffrath), Kai-Niklas Jahn (85. Kai Mares), Jonas Kühnau (57. Julien Schulz), Patrick Reitemeier (66. Janosch Severith), Jan Luka Drüppel, Felix Engeln, Lennard Syska, Yannik Kehrmann, Benedikt Franke (72. Arne Grundmann), Deniz Ucan - spielender Co-Trainer: Kai Mares - Trainer: Thomas Kehrmann
SV Sonsbeck II: Alexander Leurs, Konrad Nitschke, Henri Hermsen (57. Luca-Markus Geuyen), Lutz Schorn, Kristof Prause (46. Christian Derks), Tobias Ries, Moritz Lemkens, Lorenz Wegenaer, Justin Przybyla, Richard Zeiger, Matti Quinders (72. Arne Füngers) - Trainer: Norbert Quinders
Schiedsrichter: Kerem Bukebudrac - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Patrick Reitemeier (21.), 2:0 Benedikt Franke (29. Foulelfmeter), 3:0 Yannik Kehrmann (49.), 4:0 Deniz Ucan (54.), 5:0 Yannik Kehrmann (68.), 6:0 Lennard Syska (79.)

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
6
3
Abpfiff
+Video
Zwischen dem VfL Rheinhausen und dem SV Millingen entwickelte sich die torreichste Partie des Abends - und gleich zweimal zeigten die Hausherren ihre Punch-Qualitäten. Schlusslicht Millingen erzielte in der 47. Minute das 1:3 und in der 53. Minute das 2:4, doch Rheinhausen stellte jeweils unmittelbar wieder den alten Drei-Tore-Abstand her. Ein Comeback kam so nicht mehr zustande, dafür aber eine 3:6-Niederlage für Millingen, das nun 14 von 17 Partien verloren hat. Rheinhausen hat als Tabellen-11. nur vier Punkte weniger als der SSV Lüttingen auf Platz vier.

VfL Rheinhausen – SV Millingen 6:3
VfL Rheinhausen: Nick Dorna, Yannic Werner, Cankut Bastutan (77. Mika Krappe), Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (82. Tom Verberne), Niklas Stoll, Kim Weickart, Niklas Tersteegen (61. Denny Schumann), Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (73. Schamil Kunji), Julian Daniel Gardocki, Yunus Pirnal (73. Ufuk Derin) - Trainer: Kevin Hanebeck - Co-Trainer: Lars Hinsdorf
SV Millingen: Raphael Boenig, Luca Jonas Christmann, Luis Bernd Heinrich, Steven Schön, Tom Parthum, Darvin Goecke, Nick Deutz, Domenique Cremers, Nico Parthum, Maurice Diebels, Yannick Alexander Saunus - Trainer: Kevin Holz
Tore: 1:0 Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (10.), 2:0 Julian Daniel Gardocki (12.), 3:0 Kim Weickart (40.), 3:1 Yannick Alexander Saunus (47.), 4:1 Kim Weickart (50.), 4:2 Yannick Alexander Saunus (53. Foulelfmeter), 5:2 Kevin Marcel Kroggel (56.), 6:2 Denny Schumann (74.), 6:3 Ricardo Schiff (90.)

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
4
1
Abpfiff
Dass Viktoria Alpen ebenfalls zu den zahlreichen Mittelfeld-Klubs zählt, liegt abermals an Nils Speicher. Der 30-jährige Knipser geht mit 20 Toren aus 16 Versuchen in die Winterpause, beim 4:1-Erfolg gegen den Büdericher SV traf er wieder doppelt. Der BSV hat zehn Punkte Vorsprung auf den Keller.

FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – Büdericher SV 4:1
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Stefan Funke, Jonas Feuchter, Domenik Algra, Kai Hense, Jan Luca Rassier (89. Joel Julian Nowak), Niels Kuhlmann, Lennart Linkenbach, Dejan Pomrehn (86. Niklas Welzbacher), Nico Goergen (71. Christoph Bühren), Nils Speicher, Marian Nederkorn (82. Danil Kaplich) - Trainer: Tobias Schmitz - Co-Trainer: Dominik Konzen
Büdericher SV: Octavian Petrov, Jan Satzinger, Tobias Frings, Pascal Rusch, Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Philipp Konrad (72. Sascha Ströter), Justin Kluth, Luca Tellmann, Edis Junuzovic - Spielertrainer: Sascha Ströter
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Nils Speicher (52.), 2:0 Dejan Pomrehn (67.), 3:0 Nils Speicher (78.), 4:0 Niklas Welzbacher (90.), 4:1 Edis Junuzovic (90.+2)

Heute, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
5
1
Abpfiff
Wie schon gegen den SV Millingen lief Janik Schweers auch gegen die Reserve des GSV Moers heiß und feierte beim 5:1-Erfolg einen Viererpack. Der Liga-Neuling kassierte beim SSV seine 13. Niederlage in der laufenden Spielzeit und beendet die Hinrunde auf Rang 15. Das sieht in Lüttingen gewiss geschmeidiger aus, denn als Tabellenvierter ist der Blick auf die Tabelle ein ordentlicher.

SSV Lüttingen – GSV Moers II 5:1
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer (62. Daniel Zarko), Marius Neinhuis (73. Justin Bizjak), Max Stapelmann, Nicolas Mayer, Paul Henrik Voß, Björn Hopmann (80. Janne Henrik Manten), Lars Neinhuis (62. Viktor Brem), Janik Schweers, Malte Peters (73. Sebastian Kühn) - Trainer: Mirko Poplawski
GSV Moers II: Jonas Breder, Philipp Dorok, Bilal Akdemir, Jan Aigner, Ara Kader, Henrique Domingos Sadjo, Lucas Dorok, Carsten Röll, Samer Al Jajaeh, Naim Aziz Hajjaoui, Aza Kader - Trainer: Patrick Heydrich
Schiedsrichter: Max Koschare (Kamp-Lintfort)
Tore: 1:0 Janik Schweers (1.), 2:0 Janik Schweers (2.), 3:0 Malte Peters (20. Foulelfmeter), 4:0 Janik Schweers (61.), 5:0 Janik Schweers (73.), 5:1 Lucas Dorok (88.)

Heute, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
8
1
Abpfiff
Chancen auf die Bezirksliga hat Lüttingen aktuell allerdings keine, weil der SV Budberg II mit 45 Punkt enteilt ist. Auch der TV Asberg hat nach seiner jüngsten Gala zehn Punkte mehr als Lüttingen: Concordia Rheinberg brach nach dem eigenen Ausgleichstreffer von Christoph Berghausen in der 52. Minute zusammen, denn statt nach dem 1:1 nachzulegen, feierte Asberg einen 8:1-Erfolg.

TV Asberg – Concordia Rheinberg 8:1
TV Asberg: Thomas Wilbers, Justin Gellert (79. Lennart Hessen), Tom Conrad, Franck Sylla, Aydin Türkeli (75. Mirza Mulaomerovic), Lars Drauschke (82. Jan David Prednik), Konstantinos Siainis, Petros Siainis, Alend Said-Ali, Alen Brajic (72. Sahlan Elcim), Serhat Karabulut (62. Ogün Sengül) - Co-Trainer: Gabriel Graeber - Trainer: Michael Hoppe
Concordia Rheinberg: Henrik van de Mötter, Alexander Bentgens, Niklas Noll, Max Knöpel, Julien Schulik, Finn Schulz, Nils Hoffacker (62. Dino Nadarevic), Christoph Berghausen, Frederic Böhme, Lars Meier (72. Joel Vallender), Max Buchholz - Trainer: Manfred Wranik
Schiedsrichter: Marlon Theissen (Budberg) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Serhat Karabulut (29.), 1:1 Christoph Berghausen (52.), 2:1 Alend Said-Ali (53.), 3:1 Serhat Karabulut (56.), 4:1 Alen Brajic (67.), 5:1 Konstantinos Siainis (74.), 6:1 Sahlan Elcim (78.), 7:1 Tom Conrad (81.), 8:1 Sahlan Elcim (90.)
Besondere Vorkommnisse: Alen Brajic (TV Asberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (47.).

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Budberg II
So., 01.02.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Sonsbeck II
So., 01.02.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - GSV Moers II
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Büdericher SV
So., 01.02.26 15:00 Uhr TV Asberg - FC Moers-Meerfeld
So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Rumelner TV
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Millingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Schwafheim II
So., 01.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Concordia Rheinberg

19. Spieltag
So., 08.02.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Schwafheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Budberg II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SSV Lüttingen
So., 08.02.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - TV Asberg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Menzelen
So., 08.02.26 15:30 Uhr GSV Moers II - VfL Rheinhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rumelner TV - ESV Hohenbudberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

