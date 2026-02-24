Janik Schweers bastelt an seinem persönlichen Tor-Rekord

Beim deutlichen 7:1 (3:0)-Auswärtssieg des SSV Lüttingen bei Viktoria Alpen drückte vor allem ein Mann dem Spiel am Sonntag seinen Stempel auf: Janik Schweers. Mit einem Fünferpack (10., 32., 38., 53., 67.) war der Stürmer der überragende Akteur des 20. Spieltags in der Kreisliga A. Paul Voß (54.) und Julian Rüttermann (65.) schraubten das Ergebnis für die „Fischerdörfler“ weiter in die Höhe, während Nils Speicher in der 90. Minute nur noch den Ehrentreffer erzielte.
SSV-Trainer Mirko Poplawski geriet nach Abpfiff ins Schwärmen. In den vergangenen acht Spielen erzielte sein Angreifer 21 seiner insgesamt 27 Saisontore, die zugleich aus der Saison 2017/2018 seinen persönlichen Tor-Rekord bedeuten. Zwei Treffer trennen den 27-Jährigen somit noch vom Führenden der aktuellen A-Liga-Torjägerliste, Samet Altun vom ESV Hohenbudberg.
„Janik ist eine Wucht und in einer Superphase, man merkt ihm diese Leichtigkeit und das Selbstverständnis einfach an“, lobte der Trainer, dessen Team nach dem Traumstart ins neue Jahr und dem vorherigen Topspielsieg gegen den SV Budberg II den dritten Tabellenplatz festigte. Zehn Punkte liegt der SSV hinter dem Spitzenreiter aus Asberg. „Die nächsten beiden Monate werden richtungsweisend. Wir wollen den Abstand weiter verkürzen.“
Für Alpen-Trainer Tobias Schmitz war es nach der zuvor in Budberg zweiten 1:7-Klatsche in Folge der nächste bittere Nachmittag. Sechs Stammspieler mussten ersetzt werden – Akteure aus der zweiten Mannschaft rückten auf. Doch gegen ein Lüttinger Team in dieser Verfassung reichte es nicht.
Schmitz blieb dennoch realistisch: „Mit den letzten beiden Gegnern brauchen wir uns nicht messen. Das Auftaktprogramm war hart. Unser Ziel war von Anfang an klar der Klassenerhalt. Wir spielen trotzdem weiter eine ordentliche Runde. Wenn wir am Ende unter die ersten zehn Mannschaften kommen sollten, wäre das top.“ Beim SV Sonsbeck erwartet der Coach des Tabellen-13. eine Reaktion. Lüttingen hat am Sonntag den VfL Rheinhausen zu Gast.