Janik Schweers bastelt an seinem persönlichen Tor-Rekord

Für Alpen-Trainer Tobias Schmitz war es nach der zuvor in Budberg zweiten 1:7-Klatsche in Folge der nächste bittere Nachmittag. Sechs Stammspieler mussten ersetzt werden – Akteure aus der zweiten Mannschaft rückten auf. Doch gegen ein Lüttinger Team in dieser Verfassung reichte es nicht.

Schmitz blieb dennoch realistisch: „Mit den letzten beiden Gegnern brauchen wir uns nicht messen. Das Auftaktprogramm war hart. Unser Ziel war von Anfang an klar der Klassenerhalt. Wir spielen trotzdem weiter eine ordentliche Runde. Wenn wir am Ende unter die ersten zehn Mannschaften kommen sollten, wäre das top.“ Beim SV Sonsbeck erwartet der Coach des Tabellen-13. eine Reaktion. Lüttingen hat am Sonntag den VfL Rheinhausen zu Gast.