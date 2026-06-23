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Janik Müller und Piet Spandau wagen den Schritt ins NLZ
Teaser U19: +++ Für Janik Müller und Piet Spandau beginnt ein neuer Abschnitt. Die Fußballer wechseln zur U19 des SV Wehen Wiesbaden. Dafür nehmen sie viel auf sich. Das ist ihre Geschichte +++
Wetzlar . Der 1. Juli ist für Janik Müller und Piet Spandau ein besonderes Datum. Dann beginnt für die beiden Fußballer endgültig eine neue Zeitrechnung. Seit ein paar Wochen steht der Wechsel der Talente von der TSG Wieseck zur A-Jugend des SV Wehen Wiesbaden fest. In den ersten Trainingseinheiten haben jeweils die Eltern die jungen Kicker ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) nach Taunusstein chauffiert. Abfahrt: 16 Uhr. Heimkehr: etwa 21 Uhr, 21.30 Uhr.