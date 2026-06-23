 2026-06-23T10:23:26.695Z

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Janik Müller und Piet Spandau wagen den Schritt ins NLZ

Teaser U19: +++ Für Janik Müller und Piet Spandau beginnt ein neuer Abschnitt. Die Fußballer wechseln zur U19 des SV Wehen Wiesbaden. Dafür nehmen sie viel auf sich. Das ist ihre Geschichte +++

von Redaktion · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser
Auf eine erfolgreiche Zukunft: Janik Müller (l.) und Piet Spandau vor dem Nachwuchsleistungszentrum in Königstein. © Piet Spandau
Auf eine erfolgreiche Zukunft: Janik Müller (l.) und Piet Spandau vor dem Nachwuchsleistungszentrum in Königstein. © Piet Spandau

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Wetzlar . Der 1. Juli ist für Janik Müller und Piet Spandau ein besonderes Datum. Dann beginnt für die beiden Fußballer endgültig eine neue Zeitrechnung. Seit ein paar Wochen steht der Wechsel der Talente von der TSG Wieseck zur A-Jugend des SV Wehen Wiesbaden fest. In den ersten Trainingseinheiten haben jeweils die Eltern die jungen Kicker ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) nach Taunusstein chauffiert. Abfahrt: 16 Uhr. Heimkehr: etwa 21 Uhr, 21.30 Uhr.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.