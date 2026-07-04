Janik Kerker kehrt zu Hansa Schwanewede zurück

– Foto: Alex Hartung

Der FC Hansa Schwanewede hat mit Janik Kreker einen Rückkehrer für die kommende Saison vorgestellt. Der Offensivspieler wechselt vom 1. FC Burg zurück ins Heidestadion und wird künftig wieder für die erste Herrenmannschaft auflaufen.

Kreker ist beim FC Hansa kein Unbekannter. Er durchlief einen Großteil seiner Jugend beim Verein und sammelte anschließend erste Erfahrungen im Herrenbereich, bevor er zum 1. FC Burg wechselte. Bis 24/25 blieb er bei Schwanewede und kehrt nun wieder zum Kreisligisten zurück.

Mit der Rückkehr von Janik Kreker gewinnt der FC Hansa Schwanewede einen Spieler zurück, der den Verein bereits bestens kennt und in der kommenden Saison die erste Mannschaft verstärken soll.