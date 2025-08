– Foto: Uli Mentrup

Janik Jesgarzewski neuer Kapitän beim SC Spelle-Venhaus Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. Janik Jesgarzewski

Der SC Spelle-Venhaus hat einen neuen Mannschaftskapitän: Der 31-jährige Janik Jesgarzewski übernimmt erstmals in seiner Karriere dieses Amt. Er bildet mit Jan-Hubert Elpermann, Jan-Luca Ahillen, Felix Golkowski und Luca Tersteeg den Mannschaftsrat.

Komplett überrascht wurde Jesgarzewski von der neuen Aufgabe nicht. Er verfügt in der Speller Oberliga-Mannschaft über die größte Erfahrung im höherklassigen Fußball, hat 92 Drittliga-Spiele bestritten. Der ehemalige Meppener ist 2023 von Teutonia Ottensen zum SCSV gekommen. Er gehörte bereits seit zwei Jahren zum Mannschaftsrat und wird Nachfolger von Torben Stegemann, der das Amt vier Jahre ausübte und nach der vergangenen Saison seine Karriere beendete. „Das ist eine spannende neue Aufgabe für mich. Ich freue mich darauf“, sagt Jesgarzewski, der 66 Pflichtspiele für die Schwarz-Weißen absolviert hat. Er hatte in der Regionalliga-Saison die längsten und in der vergangenen Oberliga-Serie die zweitlängsten Einsatzzeiten. „Man macht sich natürlich noch mal mehr Gedanken, wie man der Mannschaft helfen kann“, weiß der Fußballer, dass damit seine Verantwortung größer wird. Er macht aus seiner Meinung auch in der Kabine keinen Hehl, ist Ansprechpartner für seine Mitspieler.

„Janik ist der absolut richtige Kapitän“, erklärt Coach Henry Hupe, der den Abwehrspieler nach Rücksprache mit dem gesamten Trainerteam benannt hat. Genau wie den Mannschaftsrat. „Jesko ist mit seiner Art, wie er das Ganze lebt, Profi durch und durch.“ Seine Einstellung und wie er vorrangehe, prädestinierten ihn für das Amt. Mit Jan-Hubert Elpermann (31) und Jan-Luca Ahillen (29) zählen zwei weitere sehr erfahrene Fußballer zum Mannschaftsrat. Elpermann gehörte dem Gremium bereits an. Der zweikampfstarke Abwehrspieler geht in seine neunte Saison beim SCSV. Er hat rund 198 Pflichtspiele für Spelle absolviert. Ahillen spielt seit 2020 für den SCSV. Er bringt es auf 109 Pflichtspiele. Der Defensivfußballer ist mit der U19 des JLZ Emsland in die Bundesliga aufgestiegen, hat 19 Pflichtspiele für den SV Meppen bestritten und auch in den USA gekickt.