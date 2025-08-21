Janek Keusemann: „Mit dem Torjubel war ich total überfordert“

Das Auftaktspiel des Bezirksligisten Borussia Veen am Sonntag gegen den TSV Weeze (1:1) kommt Janek Keusemann teuer zu stehen. Doch der Schlussmann, der am Dienstag seinen 24. Geburtstag feiert, öffnet gerne seine Geldbörse. Der Keeper schoss in der Nachspielzeit den späten Ausgleich.

Janek Keusemann Drei Kisten werde ich wohl ausgeben müssen – für mein erstes Bezirksliga-Tor, den ersten Veener Saisontreffer und mein Foto in der Rheinischen Post. Aber das mache ich gerne. Es war allerdings nicht mein erstes Tor als Seniorenfußballer. In der Veener C-Liga-Truppe habe ich in der vergangenen Saison als Feldspieler getroffen. Wie das Toreschießen funktioniert, weiß ich ja. Bis zu C-Jugend war ich Feldspieler.

Keusemann Bei der Flanke von Jan Büren habe ich mich erst geärgert, weil sie viel zu ungenau war. Dann hoppelte der Ball nach dem Kopfball von Leon van Bonn vor meinen schwachen rechten Fuß. Aus etwa sieben Metern traf ist dann in den Winkel. Mit dem Torjubel war ich total überfordert, ich bin dann einfach weggelaufen vor den Teamkollegen.

Wie haben die Mitspieler Sie gefeiert?

Keusemann Ich habe mir einige Sprüche und lustige Kommentare anhören müssen. Mein Telefon steht seit Sonntagabend nicht mehr still. Mich haben viele Glückwünsche erreicht. Im Training habe ich als Linksfuß den Spitznamen von Arjen Robben – den habe ich seit meinem Tor in den Nachrichten sehr oft gelesen. Schade ist nur, dass wir es nicht geschafft haben, gegen einen Aufsteiger zu gewinnen.

René Putjus führte das Gespräch.