Janek Bader vom SV Opfingen: "Nervige Gurkerei nach Ebnet"

Der Jubel beim SV Opfingen war nach dem Saisonende groß: Es hat geklappt mit dem Aufstieg in die Kreisliga A. – Foto: Markus Schächtele

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateurfußball. Heute: der SV Opfingen. Bis zum letzten Spiel im Bezirk Freiburg, bis in die Nachspielzeit der Partie zwischen dem SV Sasbach und dem TSV Alemannia Freiburg-Zähringen mussten die Akteure des SV Opfingen zittern, ehe der Sprung in die Kreisliga A fest stand. Über die Aufstiegsrunde der Kreisliga-B-Vizemeister sicherte sich die Mannschaft von Maxhun Haxhija und Sven Althauser das Ticket für die höhere Spielklasse. Als Zuschauer verfolgten die Opfinger Spieler die Partie in Sasbach. Wäre der Zähringer Sieg (6:0) um zwei Tore höher ausgefallen, hätte es nicht für den SVO gereicht. Dementsprechend war der Jubel am Spielfeldrand nach dem Abpfiff groß. Kapitän Janek Bader erinnert sich im Interview an viele schöne Momente.