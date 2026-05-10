Jandelsbrunner Trainer-Neuigkeiten: Brandl unterstützt Bichlmeier Bernd Brandl ist zur neuen Spielzeit gleichberechtigter Spielertrainer-Partner von Christopher Bichlmeier +++ Alexander Leuchtner übernimmt Reserve +++ von Helmut Weigerstorfer · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Die Jandelsbrunner Führungsköpfe zur neuen Saison: Abteilungsleiter Gerhard Seibold, Torwarttrainer Fabian Al-Nawasreh, Spielertrainer Christopher Bichlmeier, Spielertrainer Bernd Brandl, Reservecoach Alexander Leuchter, Vereinsboss Markus Kieninger und dessen Stellvertreter Rene Kurtz. – Foto: SSV Jandelsbrunn

Den Klassenerhalt konnte der SSV Jandelsbrunn im verflixten zweiten Jahr in der Kreisklasse bereits frühzeitig sichern. Und auch entscheidende Personal-Weichen für die nächste Spielzeit wurden bereits gestellt. Das Trainerteam der ersten Mannschaft wird künftig von einem gleichberechtigten Duo angeführt. Bernd Brandl wechselt zum SSV und übernimmt gemeinsam mit Christopher Bichlmeier die Verantwortung - sowohl auf dem Platz als auch daneben. Darüber informiert der Verein im Rahmen einer Pressemitteilung.

Mit Bernd Brandl gewinnt der SSV eigenen Angaben zufolge einen erfahrenen Spielertrainer, der nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch aktiv auf dem Spielfeld eine wichtige Rolle einnehmen wird. Der 35-Jährige überzeugte die Verantwortlichen insbesondere durch seine ruhige Art, sowie seine kompromisslose Einstellung zum Fußball. Seine bisherigen Stationen in Grainet und unter anderem als Spielertrainer in Ringelai, würden seine Qualitäten unterstreichen. Der SSV Jandelsbrunn ist der Meldung zufolge überzeugt, dass das Trainerduo Brandl/Bichlmeier den jungen Kader gezielt weiterentwickelt und diesen in eine erfolgreiche sportliche Zukunft führen wird. Auch ein Blick auf die laufende Saison zeige eine positive Entwicklung der Mannschaft. Das ausgegebene Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes ist trotz zahlreicher Verletzungsausfälle über die gesamte Spielzeit hinweg nahezu erreicht.

Ausschlaggebend hierfür seien, so ist zu lesen, ein breit aufgestellter Kader, eine konstant hohe Trainingsbeteiligung, hervorragende Trainingsbedingungen sowie die engagierte und qualitativ hochwertige Arbeit des gesamten Trainerteams. Neben der ersten Mannschaft gibt es auch im Trainerstab der zweiten Mannschaft eine Veränderung: Alexander Leuchtner, aktuell als Co-Trainer der ersten Mannschaft tätig, wird künftig wieder federführend die Reservemannschaft betreuen. Der bisherige Coach Christoph Bauer wird dem Team aus beruflichen Gründen nicht mehr in seiner Trainerfunktion zur Verfügung stehen und sich fortan auf seine Rolle als Spieler konzentrieren.