Jana Ott: Ein Viererpack zum Geburtstag und das Herz der SGM AHP

Dass diese Auszeichnung mehr als nur eine statistische Randnotiz ist, spürt man in jedem Wort der Jubilarin. Die Ehre, die ihr zuteilwurde, rührt sie sichtlich, auch wenn sie den Erfolg bescheiden mit ihrer Mannschaft teilt. „Vielen Dank, das ist eine große Ehre. Damit gerechnet habe ich nicht, obwohl es natürlich schon ein sehr gutes Spiel war“, erklärt Jana Ott, was die Erleichterung und den Stolz eines perfekten Spieltages widerspiegelt.

Der fulminante 9:0-Heimsieg gegen den SV Jungingen III war eine Demonstration der Stärke, ein Rausch der Spielfreude, der bereits in der ersten Hälfte seinen Lauf nahm. Jana Ott analysiert den Erfolg mit der Sachlichkeit einer Strategin, lässt aber die emotionale Verbundenheit zum Team durchblicken. „Vor allem in der ersten Halbzeit hat das Zusammenspiel mit der gesamten Mannschaft sehr gut funktioniert, weshalb wir uns viele gute Chancen herausspielen konnten“, blickt sie auf die Anfangsphase zurück, in der die Weichen für diesen Kantersieg gestellt wurden.

Ein ungewohnter Kopfball zum Kantersieg

Obwohl sie für ihre gefährlichen Abschlüsse aus der Distanz bekannt ist, bewies Ott an diesem Sonntag, dass sie eine komplette Offensivkraft ist. Es war ein Moment der Überraschung, auch für sie selbst, als sie plötzlich per Kopf erfolgreich war. „Am liebsten treffe ich per Fernschuss, wobei es jetzt am Sonntag sogar mal mit dem Kopf geklappt hat“, beschreibt sie ihre Tor-Premiere der besonderen Art, die den Sieg in der Frauen-Bezirksliga Donau-Iller veredelte.

Zehn Freundinnen und eine gemeinsame Mission

Hinter der individuellen Klasse steht bei der SGM AHP ein Gefüge, das im modernen Fußball selten geworden ist. Es ist die pure Romantik des Sports, wenn Erfolg auf echter Freundschaft basiert. Jana Ott findet leidenschaftliche Worte für das, was ihren Verein im Kern ausmacht: „Für mich ist der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ganz besonders. Wenn man zusammen mit zehn Freundinnen spielt, macht es einfach mehr Spaß.“

Die kongeniale Partnerschaft auf dem Platz

In diesem Gefüge aus Freundinnen sticht eine Verbindung besonders heraus. Es ist ein blindes Verständnis, das Spiele entscheiden kann. Wenn Ott über ihre Mitspielerin spricht, schwingt eine tiefe sportliche Bewunderung mit. „Innerhalb der Mannschaft sicherlich die Isabel Dienstdorf. Wir verstehen uns auf und neben dem Platz sehr gut und legen uns gerne gegenseitig die Tore auf“, sagt sie. Dass sie dabei den Blick für den Profifußball verliert, ist nur konsequent – ihr Herz schlägt auf dem heimischen Platz: „Den Damenfußball im Profi-Bereich verfolge ich ehrlich gesagt zu wenig, um eine richtige Lieblingsspielerin zu haben.“

Die strategische Schaltzentrale im Mittelfeld

Auf dem Platz ist Jana Ott die Taktgeberin, diejenige, die die Fäden zieht und die Räume zwischen den Ketten besetzt. Ihre Position ist für sie nicht nur eine taktische Vorgabe, sondern eine Berufung. „Ich fühle mich vor allem im zentralen Mittelfeld auf der Achter-Position am wohlsten“, erklärt die Regisseurin, die derzeit mit ihrem Team den zweiten Tabellenplatz belegt und den Blick fest nach oben gerichtet hat.

Der unbändige Hunger auf den Wiederaufstieg

Der Erfolgshunger ist in jeder Silbe spürbar, doch über allem steht die Freude am Spiel. Ott ist überzeugt, dass der sportliche Erfolg eine zwangsläufige Folge der guten Stimmung ist. Mit Blick auf die restliche Saison gibt sie eine mutige Marschroute vor: „Wir wollen einfach weiterhin so viel Spaß auf dem Platz haben. Wenn uns das gelingt, dann gewinnen wir auch die verbleibenden Spiele und können den Wiederaufstieg schaffen.“

Ein Versprechen für die Regionenliga

Doch Jana Ott denkt bereits über den Tag hinaus. Sie möchte mit ihren Freundinnen etwas Bleibendes schaffen, ein Fundament für die Zukunft gießen. Die Sehnsucht nach höherklassigem Fußball ist fest in ihr verankert. „Ich möchte mich auf jeden Fall gemeinsam mit dieser Mannschaft langfristig wieder in der Regionenliga etablieren“, lautet ihr sportliches Versprechen, das wie ein Schwur für die kommenden Jahre wirkt.

Zwischen Schneepisten und literarischen Welten

Abseits des Rasens findet die 25-Jährige ihren Ausgleich in der Bewegung und der Stille gleichermaßen. Doch selbst in der Freizeit lässt sie der Ball nie ganz los. „Ich reise gerne, fahre Snowboard, lese auch gerne mal ein Buch, aber im Großen und Ganzen dreht sich schon der Großteil meiner Freizeit um den Fußball“, verrät sie über ihr Leben, das von einer beneidenswerten Leidenschaft geprägt ist.

Empathie im Beruf und Leidenschaft am Ball

Ihre soziale Ader und ihre Geduld beweist Jana Ott täglich in ihrem Berufsleben. Wenn sie nicht gerade gegnerische Abwehrreihen verzweifeln lässt, widmet sie sich den kleinsten Patienten. „Ich arbeite als zahnmedizinische Fachangestellte in einer Kinderzahnarztpraxis“, erklärt sie ihren Alltag. Es ist diese Kombination aus beruflicher Empathie und sportlicher Härte, die sie zur perfekten Repräsentantin ihres Vereins und zur FuPa-Spielerin der Woche macht.