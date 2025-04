Jana Feldkamp kehrt zur SGS zurück

Die 27-Jährige spielte bereits in der Jugend für die Schönebeckerinnen, wechselte nach acht Jahren bei der SGS nach Hoffenheim und wird nun ab der neuen Saison erneut das lila-weiße Trikot tragen. „Dass wir Jana von einer Rückkehr zur SGS überzeugen konnten, ist für uns natürlich sowohl sportlich als auch menschlich eine tolle Geschichte und eine riesige Verstärkung“, freut sich Geschäftsführer Florian Zeutschler. „Jana hat ihre ersten Schritte im Profifußball in Essen gemacht und hat sich zu einer mehr als gestandenen Bundesligaspielerin entwickelt. Wir sind sehr glücklich, dass sie den Weg zurück in ihre Heimat gefunden hat und ab der kommenden Saison wieder für die SGS auflaufen wird.“