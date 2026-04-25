Jana Feldkamp bekennt sich zur SGS Essen

Die SGS Essen verlängt mit Jana Feldkamp. – Foto: Patrik Otte

Die SGS Essen plant weiter ihren Kader für die kommende Spielzeit und kann nun ein starkes Zeichen setzen. Jana Feldkamp wird in der kommenden Spielzeit definitiv weiterhin in lila-weiß auflaufen. Die 28-jährige Mittelfeldspielerin wird den Weg des Vereins unabhängig vom Ausgang der Saison mitgehen und ihren bislang 146 Pflichtspielen für die SGS weitere hinzufügen.

„Wir definieren uns als familiärer Verein und freuen uns daher natürlich besonders über Janas Entscheidung.“, betont Daniel Kraus, sportlicher Leiter der SGS. „Gerade vor den anstehenden Spielen zum Saisonende ist ein so klares Commitment einer erfahrenen Leistungsträgerin ein tolles Signal.“

„Ich weiß einfach, was ich an dem Verein habe und schätze das familiäre Umfeld und das entgegengebrachte Vertrauen hier sehr“, erklärt Feldkamp. „Zudem gefällt mir die Philosophie, jungen Spielerinnen die Möglichkeit zu geben, sich im Frauenbereich zu etablieren. Die Arbeit mit dem jungen Kader macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich darauf, auch in Zukunft meine Erfahrungen weitergeben zu können und an der Hafenstraße Fußball zu spielen!“