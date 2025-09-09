Jana Drechsel dreht Partie nach Baden-Blitztor von Westerholz

Alina Baden (l.) erzielte ein Blitztor nach nur wenigen Sekunden, Jana Drechsel (r.) drehte mit ihren zwei Toren das Spiel – Foto: TuS Westerholz|Mira Drechsel

In der Frauen Landesliga Lüneburg hat der TSV Apensen am 5. Spieltag einen 2:1-Auswärtssieg beim TuS Westerholz gefeiert. Während Apensen durch den Erfolg die Abstiegsplätze verlässt, bleibt Westerholz nach fünf Spielen mit nur einem Punkt am Tabellenende.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TuS Westerholz Westerholz TSV Apensen TSV Apensen 1 2 Abpfiff Gleich nach dem Anpfiff nutzte Lucie Müller ihre Präsenz im Zentrum, eroberte den Ball und leitete weiter auf Alina Baden, die mit einem Schuss über die Torhüterin nach nur 15 Sekunden zum 1:0 traf. Gegenüber dem TAGEBLATT berichtet Apensens Trainer Harald Zerwas, dass er in seiner Laufbahn noch nie so ein schnelles Gegentor kassiert hat. „Wir wollten hoch pressen und haben gleich zu Beginn Lucy Müller ins Zentrum gezogen, um mehr Zweikampfstärke und Laufbereitschaft zu haben. Das zahlte sich schnell aus, Lucie eroberte den Ball, spielte einen perfekten Pass und Annina Baden traf mit einem Schuss über die Torhüterin“, ergänzte Westerholz’ Co-Trainer Jannis Kontag. Danach verlor sein Team jedoch den Faden, ein möglicher weiterer Treffer wurde wegen Abseits zurückgepfiffen, ansonsten häuften sich Fehlpässe.

Kurz vor der Pause fiel der Ausgleich. Nach einem verlorenen Zweikampf war Jana Drechsel frei durch, die Westerholzer Torhüterin berührte den Ball zwar noch, konnte das 1:1 jedoch nicht verhindern. Ein Fehler auf Außen leitete in der 79. Minute das 1:2 durch Drechsel ein. „Das ist das Bittere in der Abwehr, vorne kann man Chancen vergeben, hinten kosten Fehler fast immer ein Gegentor“, erklärte Kontag. Sein Team kam zwar noch zu Möglichkeiten, nutzte diese jedoch nicht.