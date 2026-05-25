Jan Wiedmann kehrt zum FC Erzingen zurück von PM/BZ · Heute, 12:08 Uhr · 0 Leser

Heimkehr ins Ludwig-Desiderato-Stadion: Jan Wiedmann | Foto: Isa Celik

Der FC Erzingen darf zur Saison 2026/2027 einen alten Bekannten zurück im Ludwig-Desiderato-Stadion begrüßen: Jan Wiedmann kehrt zu seinem Heimatverein zurück und verstärkt die Mannschaft künftig auf der Torhüterposition. "Jan durchlief bereits die Jugend des FC Erzingen, ehe er in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Vereinen wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Seine Stationen führten ihn vom FC Erzingen über Beringen zurück nach Erzingen sowie weiter nach Dettighofen, Eschbach und zuletzt zum SV 08 Laufenburg. Dort entwickelte sich der Schlussmann sportlich weiter und bringt nun diese Erfahrung zurück an seine alte Wirkungsstätte", heißt es seitens des FCE.

Wiedmann hatte sich 2024 dem SV 08 angeschlossen und feierte mit Laufenburg im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Verbandsliga. Dort kam er in dieser Saison bisher zweimal zum Einsatz. Meist stand er heuer für die Reserve zwischen den Pfosten, in der Kreisliga A Ost kommt er bisher auf 18 Saisonpartien. Mit Laufenburg liegt Wiedmann dort auf dem vierten Tabellenplatz - hinter dem Spitzenreiter Erzingen, der mit der Spvgg. Wutöschingen um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga kämpft und bereits zumindest den zweiten Rang sicher hat. "Ich freue mich riesig, die Erfahrungen, die ich bei anderen Vereinen sammeln durfte, endlich zuhause auf den Platz zu bringen. Ich hoffe auf eine geile Saison und ein starkes Ergebnis für unseren Verein. Besonders freue ich mich auf die Fans in Erzingen und darauf, endlich wieder im Ludwig-Desiderato-Stadion aufzulaufen", wird Wiedmann in der Vereinsmitteilung zitiert.