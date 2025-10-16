Jan Wellem vs. Südwest: "Wollen zeigen, dass wir zu den Top 5 gehören"

Nach dem Befreiungsschlag in Bergfried steht für den FC Rheinsüd Köln das nächste Heimspiel an. Mit dem klaren 4:0-Erfolg sammelte die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer nicht nur drei Punkte, sondern auch spürbar Selbstvertrauen. Am Sonntag geht es nun gegen den FC Hürth II, der mit zwei Punkten weniger in Schlagdistanz liegt.
„Es war in der vergangenen Woche wichtig für uns, drei Punkte einzufahren. Das war das A und O“, betont Krämer. Nach Wochen, in denen seine Mannschaft „nah dran war an ordentlichen Ergebnissen, aber zu wenig Ertrag erzielt hatte“, habe das Team endlich das umgesetzt, was man sich vorgenommen hatte: „Vier Tore gemacht, keins kassiert, drei Punkte geholt – auf dem Papier sehr gut.“
Dennoch warnt der Coach davor, den deutlichen Sieg zu überschätzen: „Es war definitiv enger, als es aussieht. Aber am Ende des Tages wollen wir genau daran anknüpfen.“
Mit dem kommenden Gegner wartet allerdings eine knifflige Aufgabe. „Hürth II ist immer sehr unangenehm zu bespielen“, erklärt Krämer. „Für uns wird es wieder darauf ankommen, gerade zu Hause unser Spiel auf den Platz zu bringen – konsequent zu verteidigen, den Gegner vom Tor fernzuhalten und gleichzeitig vorne Durchschlagskraft zu entwickeln.“
Für den Trainer steht dabei die Balance zwischen Kompaktheit und Offensive im Vordergrund. „Wir wollen weiter Punkte sammeln und gehen das Spiel klar mit der Marschrichtung an, zu Hause drei Punkte einzufahren“, so Krämer. Doch man müsse im Vergleich zum vergangenen Sonntag Dinge besser machen. Ansonsten würde man umgehend bestraft werden. "Hürth ist immer gut für ein Tor", so Krämer.
Trotz dieser Warnung blickt der Coach zuversichtlich auf die Partie: „Ich bin mir sicher, dass wenn wir einen guten Tag haben und uns auf unsere Basics fokussieren, wir in der Lage sind, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Darauf wird es ankommen.“
Mit Germania Zündorf und dem TV Hoffnungsthal treffen nicht nur zwei Tabellennachbarn aufeinander, sondern auch zwei Trainer, die sich bestens kennen. Beide Teams hinken ihren Erwartungen bislang hinterher – und wollen endlich den Turnaround schaffen.
„Ich möchte positiv in Richtung Sonntag gehen“, sagte Germania-Coach Daniel Werken im Vorfeld. „Ich freue mich auf das Duell, weil ich auch ein sehr gutes Verhältnis mit dem Trainer Baran Dagdelen habe – über die Liga hinaus ist mittlerweile eine Freundschaft entstanden.“
Freundschaft hin oder her – sportlich zählt nur der Sieg. Nach zwei Unentschieden in Folge soll nun der erste Dreier her. „Bei uns stehen jetzt drei wichtige Wochen vor der Brust, und wir wollen diese Woche mit einem Sieg starten. Wir wollen zu Hause eklig zu bespielen sein und dem Gegner das Leben so schwer wie möglich machen“, so Werken. „Wir sind jetzt zwei Spiele ungeschlagen – das wollen wir bleiben, am besten mit einem Sieg.“
Auch auf der anderen Seite ist die Gemengelage klar: Der TV Hoffnungsthal reist nach dem 0:1 gegen Ford Niehl mit Wiedergutmachungswillen an. Sportchef Maciek Gawlik betont dabei den gegenseitigen Respekt: „Die Verantwortlichen der Teams, die sportliche Leitung und Trainer, haben ein sehr gutes Verhältnis zu Zündorf. Den Trainer kenne ich schon ewig.“ Am Sonntag aber ruhen die freundschaftlichen Bande. „In dem Moment muss die Freundschaft ruhen. Für uns geht es um sehr wichtige Punkte. Beide Teams hatten sich zu diesem Zeitpunkt der Saison mehr erhofft“, so Gawlik.
Der Hoffnungsthaler erwartet „keinen fußballerischer Leckerbissen, sondern ein Kampfspiel“, in dem die Mentalität entscheidend sein wird: „Ich hoffe, dass wir den Kampf einfach besser annehmen, die Leistung der letzten 60 Minuten vom letzten Wochenende abrufen – und dann mit drei Punkten nach Hause fahren.“
Beide Mannschaften stehen nach sieben Spieltagen etwas unter Zugzwang. Zündorf will seine kleine Serie ausbauen, Hoffnungsthal die Negativtendenz stoppen. Eins ist sicher: Freundschaftliche Gesten wird es frühestens nach Abpfiff geben.
Zwei Teams mit ähnlicher Ausgangslage treffen am Sonntag in Niehl aufeinander: Der CfB Ford Köln-Niehl möchte seine Siegesserie fortsetzen, während der SC Schwarz-Weiß Köln wieder dreifach punkten will. Beide trennt in der Tabelle nur ein Zähler – entsprechend viel Spannung steckt in diesem Kellerduell der Bezirksliga Staffel 1.
Nach zwei Zu-null-Siegen in Serie ist das Selbstvertrauen bei Ford Niehl zurück. Trainer Dogan Oymak weiß jedoch, dass der Erfolg nur über harte Arbeit zu sichern ist: „Am Sonntag erwartet uns ein unangenehmer Gegner – laufstark, intensiv und sehr kompakt als Mannschaft. Wir wissen, dass uns ein heißer Tanz bevorsteht.“
Trotz der jüngsten Erfolge fordert er volle Konzentration: „Auch wenn wir in den letzten Spielen unsere Punkte geholt und hinten die Null gehalten haben, müssen wir noch ein bis zwei Schippen drauflegen, um auch diese Herausforderung zu bestehen.“ Die Marschroute ist klar: „Von der ersten bis zur letzten Sekunde heißt es: voll fokussiert bleiben, mutig auftreten und sich zu keiner Sekunde verstecken. Wir sind gut vorbereitet und werden alles daransetzen, dass die Punkte am Ende in Niehl bleiben.“
Bei Schwarz-Weiß Köln ist die Stimmung trotz Tabellenplatz zwölf nicht schlecht – die Leistungen stimmen, nur die Ergebnisse nicht. Trainer Sven Müller beschreibt die Ausgangslage deutlich: „Es ist früh in der Saison ein Sechs-Punkte-Spiel.“
Seine Mannschaft habe sich zuletzt nichts vorzuwerfen: „Die Jungs trainieren richtig gut, geben unfassbar Gas. Nur belohnen wir uns selber nicht.“ Zwar fallen gleich drei gesperrte Spieler aus, doch Müller bleibt gelassen: „Unser Kader ist sehr gut, deswegen machen Pascal und ich uns wenig Sorgen, dass wir auch so das Spiel erfolgreich gestalten können – wenn wir wieder da anknüpfen, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben.“
HSV-Trainer Andy Esins blickt der Partie mit dem nötigen Respekt, aber auch Zuversicht entgegen. „Wir erwarten einen Gegner, der mit hoher Intensität und Körperlichkeit agieren wird. Rheindörfer geht als Favorit ins Spiel“, so Esins. „Wir fühlen uns in der Außenseiterrolle sehr wohl und sind gut auf die Stärken und Schwächen vorbereitet. Wir wollen punkten.“
Für Heiligenhaus ist das Duell auch eine Standortbestimmung: Nachdem sich Sieg, Remis und Niederlage in regelmäßigen Abständen abwechselten will der Aufsteiger beweisen, dass er mit den Topteams der Liga mithalten kann. Besonders die Heimstärke könnte dabei ein entscheidender Faktor werden.
Ganz anders die Ausgangslage bei den Gästen: Die Rheindörfer reisen als Tabellenzweiter an und wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen. Trainer Sebastian Tillmann sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg: „Wir haben uns jetzt endgültig oben festgesetzt und wollen dort auch so lange wie möglich bleiben.“
Trotz des Selbstbewusstseins warnt er vor der Aufgabe: „Wir wissen, dass es in Heiligenhaus immer schwierig ist. Zu meiner Zeit als Spieler war es dort schon immer sehr unangenehm für jede Mannschaft.“ Dennoch überwiegt die Vorfreude: „Genau das sind die Spiele, auf die man richtig Bock hat“, betont Tillmann. Positiv stimmt ihn zudem die Personalsituation, denn zwei Spieler haben ihre Sperren abgesessen und sind wieder einsatzbereit.
Das Duell verspricht viel Spannung: Heiligenhaus will als Underdog den Favoriten ärgern, die Rheindörfer dagegen ihre ungeschlagene Serie ausbauen und den Druck auf Spitzenreiter Schönenbach aufrechterhalten. Viel spricht für ein intensives, körperbetontes Spiel – ganz im Sinne beider Trainer.
Die Vorzeichen könnten kaum klarer sein: Der Tabellenletzte SC Brühl empfängt mit Deutz 05 eines der Spitzenteams. Während Brühl nach sieben Niederlagen in acht Spielen weiter auf den Umschwung hofft, will Deutz oben dranbleiben und die Pflichtaufgabe beim Schlusslicht souverän meistern.
Trotz der schwierigen Situation zeigt sich Trainer Michael Hofmann kämpferisch. „Es ist eine harte Nuss, die wir am Sonntag vor der Brust haben, aber wir geben nicht freiwillig unsere Punkte her, denn wir sind stark zusammengewachsen und werden auch immer besser“, betont der Brühler Coach.
Sein Team habe unter der Woche gut trainiert, auch wenn die Personalsituation angespannt bleibt: „Leider haben wir noch viele Verletzte, aber wir wollen nicht jammern, sondern nach vorne schauen und uns der ganzen Sache stellen.“ Der Plan ist klar: „Wir werden versuchen, die Abwehr stark zu machen und den starken Sturm von Deutz in Schach zu halten – und dann unsere eigene Chance suchen.“
Bei den Gästen aus Deutz warnt Sportlicher Leiter Yilmaz Ardic davor, den Gegner zu unterschätzen – auch wenn die Rollen klar verteilt sind. „Der Gegner ist nach dem Trainerwechsel schwer einzuschätzen. Sie werden sicherlich alles versuchen, um die Trendwende einzuleiten. Sie sind unberechenbar, und das ist das Gefährliche“, erklärt Ardic.
Deutz reist dennoch mit breiter Brust an, will den Druck auf die Spitze hochhalten. „Es werden drei Punkte erwartet – die müssen aber erst einmal verdient werden“, so Ardic. Dafür müsse man das Spiel hochfokussiert angehen und "über die Basics und Stabilität ins Spielerische finden. Nicht den zweiten Schritt vor dem ersten.“
Sein Vertrauen in die Mannschaft ist groß: „Ich bin überzeugt, dass unsere Mannschaft ihre bisherigen Leistungen bestätigt. Dann werden wir auch als Sieger vom Platz gehen. Wir werden gut vorbereitet sein.“
Für Brühl zählt im Heimspiel gegen den Favoriten jeder Punkt doppelt – sportlich und moralisch. Deutz 05 hingegen will seiner Favoritenrolle gerecht werden und den nächsten Schritt im Titelrennen machen. Zwischen Trotz und Titelambition: In der Schlossstadt ist am Sonntag alles angerichtet für ein Duell mit klaren Ausgangserwartungen – aber offenem Ausgang.
Ein echtes Bezirksliga-Highlight erwartet die Zuschauer am Sonntag, wenn der SSV Jan Wellem auf die DJK Südwest Köln trifft. Beide Teams sind seit Wochen in starker Form, beide gehören zum Kreis der Aufstiegsaspiranten – und beide wollen mit einem Sieg ihre Ambitionen untermauern.
„Es ist das nächste Top-Spiel für uns, das nächste wichtige Spiel und ein Heimspiel“, sagt Trainer Alexander Voigt. Nach zwei Remis in Serie soll nun wieder ein Dreier her. „Wir wollen dafür sorgen, dass wir möglichst die drei Punkte bei uns behalten. Es wird ungleich schwerer, als in den beiden Spielen zuvor.“
Personell muss Voigt allerdings improvisieren. „Milo McCormick fällt mit Rot aus, Yannick Langesberg hat sich verletzt, und der eine oder andere ist krank“, so der Coach. Dennoch blickt er optimistisch auf die Partie: „Wir müssen unsere Basics auf den Platz bekommen – Laufen, Dagegenhalten, Zweikämpfe annehmen. Wenn wir das machen, können wir unseren Fußball spielen und dann auch zum Erfolg kommen.“
Auf der anderen Seite sieht Südwest-Trainer Daniel Errens das Duell als echten Prüfstein: „Wir reisen zu Jan Wellem, einem der Aufstiegsaspiranten, und spielen zum ersten Mal in dieser Saison gegen eine Mannschaft aus den Top 5.“ Seine Mannschaft will dabei zeigen, dass sie selbst zu dieser Spitzengruppe gehört. „Wir wollen uns unter den Top 5 festigen und rechnen uns in Wellem auch etwas aus.“
Errens weiß um die Stärken des Gegners: „Wellem kommt viel über Ballbesitz und geduldige Vorbereitung von Torchancen. Wir müssen diszipliniert und kompakt verteidigen.“ Die Vorbereitung läuft entsprechend akribisch: „Wir bereiten uns seit Anfang der Woche gezielt auf dieses Spiel vor, um bestmöglich aufgestellt zu sein.“
Ein Fragezeichen steht noch hinter Philipp Fuchs, dessen Einsatz sich erst im Abschlusstraining entscheidet. Trotzdem ist die Marschroute klar: „Ich gehe von einem Spiel auf Augenhöhe aus, und wir wollen auch dort erfolgreich sein und zeigen, dass wir zu den Top 5 der Liga gehören.“
Beim Duell zwischen dem Türkischen FC Köln und dem SV Bergfried Leverkusen treffen zwei Teams aufeinander, die in der Bezirksliga dringend Punkte brauchen. Nur ein Zähler trennt die beiden Mannschaften vor dem achten Spieltag – und beide gehen mit neuen Trainerkonstellationen ins Wochenende.
Beim Türkischen FC Köln übernahm in der Vorwoche ein neues Trainerteam, nachdem Oguz Kahraman sein Amt aus privaten und zeitlichen Gründen niedergelegt hatte. Trotz der 0:1-Niederlage beim souveränen Tabellenführer Schönenbach präsentierte sich der TFC ordentlich und will nun im Heimspiel die Trendwende einleiten. Mit bisher nur einem Saisonsieg und vier Punkten aus sieben Spielen ist der Druck groß.
Auch Gegner SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel steckt mitten in einer schwierigen Phase – und ebenfalls im personellen Umbruch. Nach dem 0:4 gegen den FC Rheinsüd Köln haben sich der Verein und Trainer Hannes Diekamp einvernehmlich getrennt. Übergangsweise übernimmt Torwarttrainer Robert Schyma die Verantwortung für das Team.
Beide Mannschaften kämpfen um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Der TFC Köln steht mit vier Punkten auf Rang 15, Bergfried liegt mit fünf Zählern nur einen Platz davor. Beide Teams hoffen auf den sogenannten „Neuer-Trainer-Effekt“, um neue Impulse zu setzen und sich aus der unteren Tabellenregion zu befreien.
Nach dem starken Saisonstart mit acht Punkten aus den ersten vier Partien ist beim Neuling zuletzt Sand im Getriebe. Drei Niederlagen in Folge – darunter das spektakuläre 3:4 bei Südwest Köln – haben den SVF in der Tabelle auf Platz acht abrutschen lassen. Dennoch hat die Mannschaft von Trainer Andreas Dreiner bereits mehrfach bewiesen, dass sie mit den Topteams der Liga mithalten kann. Gegen Schönenbach will der Aufsteiger wieder mutiger auftreten und sich für die zuletzt couragierten, aber punktlosen Auftritte belohnen.
Beim Gegner läuft es derweil nahezu perfekt. Der SV Schönenbach feierte zuletzt beim 1:0 gegen den TFC Köln den siebten Sieg im siebten Spiel und führt die Tabelle souverän an. Die Defensive steht mit nur vier Gegentoren so stabil wie bei keinem anderen Team der Liga. Dennoch weiß man beim Spitzenreiter, dass das Gastspiel in Frielingsdorf kein Selbstläufer wird – schließlich ist der Aufsteiger in der Offensive immer wieder für gefährliche Momente gut.