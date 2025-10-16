Jan Wellem vs. Südwest: "Wollen zeigen, dass wir zu den Top 5 gehören"

Rheinsüd will Schwung mitnehmen – Hürth II als unangenehmer Prüfstein

Nach dem Befreiungsschlag in Bergfried steht für den FC Rheinsüd Köln das nächste Heimspiel an. Mit dem klaren 4:0-Erfolg sammelte die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer nicht nur drei Punkte, sondern auch spürbar Selbstvertrauen. Am Sonntag geht es nun gegen den FC Hürth II, der mit zwei Punkten weniger in Schlagdistanz liegt.

Krämer warnt vor gefährlichem Gegner

„Es war in der vergangenen Woche wichtig für uns, drei Punkte einzufahren. Das war das A und O“, betont Krämer. Nach Wochen, in denen seine Mannschaft „nah dran war an ordentlichen Ergebnissen, aber zu wenig Ertrag erzielt hatte“, habe das Team endlich das umgesetzt, was man sich vorgenommen hatte: „Vier Tore gemacht, keins kassiert, drei Punkte geholt – auf dem Papier sehr gut.“

Dennoch warnt der Coach davor, den deutlichen Sieg zu überschätzen: „Es war definitiv enger, als es aussieht. Aber am Ende des Tages wollen wir genau daran anknüpfen.“

Mit dem kommenden Gegner wartet allerdings eine knifflige Aufgabe. „Hürth II ist immer sehr unangenehm zu bespielen“, erklärt Krämer. „Für uns wird es wieder darauf ankommen, gerade zu Hause unser Spiel auf den Platz zu bringen – konsequent zu verteidigen, den Gegner vom Tor fernzuhalten und gleichzeitig vorne Durchschlagskraft zu entwickeln.“

Für den Trainer steht dabei die Balance zwischen Kompaktheit und Offensive im Vordergrund. „Wir wollen weiter Punkte sammeln und gehen das Spiel klar mit der Marschrichtung an, zu Hause drei Punkte einzufahren“, so Krämer. Doch man müsse im Vergleich zum vergangenen Sonntag Dinge besser machen. Ansonsten würde man umgehend bestraft werden. "Hürth ist immer gut für ein Tor", so Krämer.

Trotz dieser Warnung blickt der Coach zuversichtlich auf die Partie: „Ich bin mir sicher, dass wenn wir einen guten Tag haben und uns auf unsere Basics fokussieren, wir in der Lage sind, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Darauf wird es ankommen.“