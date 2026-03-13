Jan Wellem veranstaltet erstmals Fußball-Ostercamp

– Foto: SSV Jan Wellem

Vom 30. März bis 02. April 2026 veranstaltet Fußball-Bezirksligist SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach, dank großzügiger Unterstützung von Hauptsponsor Centershop, erstmals ein Fußball-Ostercamp. Teilnehmen können Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren. In der Teilnahmegebühr von 149 Euro (Mitglieder zahlen nur 129 Euro) sind tägliches Mittagessen, Getränke, Betreuung von 9.30 bis 15.30 Uhr, zuzüglich einer einmaligen Ausstattung bestehend aus Shirt, Short, Stutzen, Ball sowie einer Trinkflasche enthalten. Es gibt noch wenige, freie Plätze. Anmeldungen unter info@ssv-janwellem.de.