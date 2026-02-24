Jan Wellem fordert Hohkeppel im Pokal-Viertelfinale

Wollen ins Pokal-Halbfinale: Hohkeppels Trainer Abdullah Keseroglu (li.) im Gespräch mit Teammanager Mehmet Dogan. – Foto: LaBima

Im Viertelfinale des Mittelrheinpokals kommt es am Mittwochabend zum Duell zweier Nachbarn – und mit klar verteilten Rollen. Der SSV Jan Wellem, Fünfter der Bezirksliga Staffel 1, empfängt den Tabellenzweiten der Mittelrheinliga, den SV Eintracht Hohkeppel.

Trainer David Gsella weiß dennoch um die Schwere der Aufgabe. „Natürlich gäbe es für uns vielleicht einen besseren Zeitpunkt für dieses Spiel als den aktuellen. Aber wir werden am Mittwoch eine vernünftige Truppe auf dem Platz haben“, sagt der 43-Jährige. Im Laufe der Woche kehre der eine oder andere Spieler zurück, sodass die personelle Situation sich entspanne. Die Auslosung sei ohnehin nicht zu beeinflussen. „Man spielt gegen den Gegner, den man bekommt. Und wir haben Hohkeppel bekommen.“

Die Gastgeber haben sich ihren Platz unter den letzten Acht hart erarbeitet. Nach einem Auftaktsieg gegen den SV Schöneseiffen aus der Kreisliga A Euskirchen folgte ein souveränes 3:0 gegen den Landesligisten SV Kurdistan Düren sowie ein 2:1-Erfolg beim SC Elsdorf. Auch der Rückrundenauftakt in der Liga gelang trotz personeller Engpässe eindrucksvoll: 3:0 beim TFC Köln.

Gsella: "In so einem Spiel ist alles möglich"

Trotz der Außenseiterrolle geht Jan Wellem mit klarer Zielsetzung in die Partie. „Dieses Spiel wollen wir am Mittwoch natürlich erfolgreich bestreiten“, betont Gsella. Der Einzug ins Halbfinale wäre für den Verein ein außergewöhnlicher Erfolg. „Es ist eine Riesenchance für unseren Verein, ins Halbfinale einzuziehen. Als Bezirksligist im Mittelrheinpokal so weit zu kommen, ist keine Selbstverständlichkeit.“

Sein Team wolle „alles reinwerfen“ und die Partie mit voller Überzeugung angehen. Gsella weiß um die Qualität des Gegners, hält aber an der Hoffnung fest: „Wir wissen, dass die Aufgabe schwer ist. Aber es sind 90 Minuten, vielleicht auch ein bisschen mehr. In so einem Spiel ist alles möglich.“

Auf der anderen Seite reist Eintracht Hohkeppel mit breiter Brust an. Der Tabellenzweite der Mittelrheinliga gewann nach der Winterpause das Topspiel gegen den VfL Vichttal mit 3:0 und unterstrich damit seine Ambitionen auch in der Liga. Im Pokal startete Hohkeppel mit einem 9:0 gegen Bezirksligist Deutz 05, anschließend folgten Siege gegen die Ligakonkurrenten SSV Bornheim und SpVg Frechen 20.

Keseroglu: "Entscheidend ist, dass wir unsere Rolle annehmen"

Trainer Abdullah Keseroglu macht deutlich, dass der Wettbewerb für sein Team einen hohen Stellenwert besitzt. „Wir freuen uns auf dieses Spiel und es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns“, sagt der 38-Jährige. Seine Mannschaft werde die Aufgabe „sehr ernst“ nehmen und sich bestmöglich vorbereiten. Auch wenn im Hintergrund mögliche Halbfinalgegner eine Rolle spielen, sei Motivation grundsätzlich kein Thema. „Egal ob Regionalligist oder Drittligist, jeder Gegner ist eine große Herausforderung. Entscheidend ist, dass wir am Mittwoch unsere Rolle annehmen.“

Die Favoritenrolle nimmt Hohkeppel an. „Auf dem Papier sind wir der Favorit. Trotzdem wissen wir, wie wir das Spiel einzuordnen haben. Wir erwarten einen sehr motivierten Gegner, der alles geben und unbedingt weiterkommen will. Jan Wellem werden wir keinesfalls unterschätzen“, betont Keseroglu.

Große Experimente wird es bei den Gästen nicht geben. „Wir werden nicht oder nur minimal rotieren und mit unserer besten Elf antreten“, kündigt der Trainer an. Wer bis Mittwoch vollständig fit ist, werde sich noch zeigen. Klar sei jedoch: „Wir werden alles daransetzen, die nächste Runde zu erreichen.“