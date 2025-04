Jan Wellem behält Spitze im Blick: "Verpflichtet, was mitzunehmen"

Mit Blick auf die Bedeutung der Partie will Weiden alles reinwerfen: „Die Jungs wissen, dass es ein Sechs-Punkte-Spiel ist, dementsprechend werden wir auch so ins Spiel gehen.“ Zudem setzt der Coach auf die Unterstützung der Fans: „Wir hoffen, dass uns die zahlreichen Weidener bei dem Spiel morgen unterstützen werden und uns nochmal einen extra Schub von draußen geben, damit die drei Punkte in Weiden bleiben.“

Wenn der SV Weiden am Mittwochabend auf die SpVg Rheindörfer Köln trifft, geht es für beide Teams nicht nur um Punkte, sondern um einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Weiden liegt mit 23 Zählern derzeit auf Rang zwölf, direkt hinter den Gästen aus Köln, die mit 24 Punkten Elfter sind. Das Hinspiel konnte der SVW mit 2:1 für sich entscheiden – nun soll auch zu Hause ein Sieg her.



Arlind Oseku: "Appellieren an die Fußballer-Ehre"

Germania Zündorf könnte mit einem Sieg im Auswärtsspiel beim Tabellenletzten TuS Lindlar in dichten Tabellenmittelfeld gleich mehrere Plätze gut machen. Die Gastgeber rangieren mit nur neun Punkten am Ende der Tabelle, während Zündorf als Achter mit 33 Zählern noch den Blick in Richtung obere Tabellenhälfte richten kann. Das Hinspiel endete allerdings spektakulär mit einem 3:3 – trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung für Zündorf.

TuS-Trainer Arlind Oseku sieht das Spiel als Gelegenheit, einen Neuanfang zu erzwingen. „Wir sind natürlich enttäuscht über die vergangenen Wochen und Monate. Wir haben uns in der Winterpause personell breiter aufgestellt und auch kompetenten Zuwachs im Trainerteam erhalten. Die Mannschaft folgt auch der Trainerphilosophie, aber schafft es nicht, die Trainingsleistung im Wettkampf abzurufen“, sagt Oseku. Für das Spiel gegen Zündorf kündigt er Veränderungen an: „Gegen Zündorf wird es einige personelle Änderungen geben und die Mannschaft bekommt abermals die Chance, sich für die Arbeit zu belohnen.“

Besonders vor der Dynamik des Gegners warnt der Lindlarer Trainer: „Wir wissen um die Qualität von Zündorf. Auf den Außen sind sie unheimlich schnell und treffsicher. Mit ihrem Temperament kommt nicht jeder Spieler zurecht.“ Doch genau darin sieht er auch eine Chance: „Vielleicht genau der Gegner, der uns abverlangt, was wir seit Wochen fordern!? In den Zweikämpfen dagegenhalten, kompakt verteidigen und erstmal zusehen, dass wir uns nicht wieder eine Packung abholen. Wir appellieren an die Fußballer-Ehre und wollen uns mit einem Heimsieg vor allem selbst was Gutes tun.“

Germania-Co-Trainer Yanik Gilles geht mit Respekt, aber klarem Plan in die Partie. „Auch wenn Lindlar Letzter ist, ist uns bewusst, was uns erwartet. Es wird kein einfaches Spiel, gerade in Lindlar. Sehr unangenehm zu spielen“, so Gilles. An das Hinspiel erinnert er sich nur ungern: „Wir haben auch im Hinspiel gesehen, wie so ein Spiel ausgehen kann nach einer 3:1-Führung – auch wenn wir am Ende in Unterzahl waren."

Gilles fordert volle Konzentration und glaubt an den Erfolg: „Wir sind konzentriert und fokussiert am Arbeiten. Ich bin mir auch sicher, dass wir, wenn wir die Leistung, die wir jetzt in den letzten Wochen im Training auf den Platz gebracht haben in Lindlar auf den Platz bringen, dass wir dann das Spiel gewinnen.“