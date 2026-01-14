Jan Vogelsang neuer Co-Trainer in Hartenholm

Der TuS Hartenholm lässt nichts unversucht, um so schnell wie möglich die Abstiegszone in der Landesliga Holstein zu verlassen. Nun konnte mit Jan Vogelsang, zuletzt bis Mitte Dezember 2025 Cheftrainer beim Ligakonkurrenten SC Rönnau 74, ein neuer Co-Trainer verpflichtet werden.

Zu seinem Engagement beim TuS Hartenholm sagte Jan Vogelsang: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Co-Trainer in Hartenholm. Am 12. Januar habe ich mein Amt angetreten und an diesem Tag auch erstmals die Mannschaft kennengelernt. Der erste Eindruck war sehr positiv und hat meine Vorfreude auf die gemeinsame Arbeit weiter verstärkt.

Die Gespräche im Vorfeld haben mir schnell gezeigt, dass in Hartenholm mit klaren Vorstellungen, Struktur und gegenseitigem Vertrauen gearbeitet wird. Genau dieses Umfeld habe ich mir nach meiner letzten Station gewünscht und hier auch gefunden.