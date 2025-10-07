Jan Urbichs Weg von Biebrich 02 zum Bundesliga-Debüt

Mönchengladbach/Wiesbaden. Die 69. Minute im Borussia-Park zu Mönchengladbach: Spielerwechsel bei den Gastgebern, Haris Tabakovic (31) verlässt das Spielfeld, Jan Urbich kommt für ihn. Ein ganz besonderer Moment für den 21-Jährigen, für den der Traum von der Bundesliga in diesem Moment Realität geworden ist. Auch wenn es gegen den SC Freiburg im Sonntagabend-Spiel nur zum 0:0 reichte. „Schon crazy, dass das so gekommen ist“, sagt Nazir Saridogan. Der Chefcoach des Verbandsligisten Biebrich 02 hat Jan Urbich als Kapitän der 02-A-Jugend und Spieler in seiner Verbandsliga-Formation erlebt.