 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Premiere auf der Bundesliga-Bühne und gleich mittendrin: Jan Urbich (rechts), ehemals Biebrich 02, im Trikot von Borussia Mönchengladbach mit der Nummer 40.
Premiere auf der Bundesliga-Bühne und gleich mittendrin: Jan Urbich (rechts), ehemals Biebrich 02, im Trikot von Borussia Mönchengladbach mit der Nummer 40. – Foto: DPA-Bild, David Inderlied

Jan Urbichs Weg von Biebrich 02 zum Bundesliga-Debüt

Der Bundesliga-Traum von Jan Urbich ist wahr geworden: Wie es der 21-Jährige von Biebrich 02 über Kickers Offenbach bis zu seinem Debüt für Borussia Mönchengladbach geschafft hat

Verlinkte Inhalte

Bundesliga
Borussia MG
FV Biebrich
Nazir Saridogan
Nazir Saridogan
Salih Dik-Fesci
Salih Dik-Fesci
Jan Urbich
Jan Urbich

Mönchengladbach/Wiesbaden. Die 69. Minute im Borussia-Park zu Mönchengladbach: Spielerwechsel bei den Gastgebern, Haris Tabakovic (31) verlässt das Spielfeld, Jan Urbich kommt für ihn. Ein ganz besonderer Moment für den 21-Jährigen, für den der Traum von der Bundesliga in diesem Moment Realität geworden ist. Auch wenn es gegen den SC Freiburg im Sonntagabend-Spiel nur zum 0:0 reichte. „Schon crazy, dass das so gekommen ist“, sagt Nazir Saridogan. Der Chefcoach des Verbandsligisten Biebrich 02 hat Jan Urbich als Kapitän der 02-A-Jugend und Spieler in seiner Verbandsliga-Formation erlebt.

Wie Urbich den Sprung von Biebrich bis zur Borussia geschafft hat, könnt ihr im Plus-Artikel des Wiesbadener Kurier nachlesen. Dort spricht Saridogan außerdem über Urbichs Zeit bei den 02ern. Auch erfahrt ihr, welchen Einfluss A-Jugend-Trainer Salih Dik-Fesci auf Urbichs Entwicklung hatte – und was Gladbach-Coach Eugen Polanski über den Youngster sagt.

Aufrufe: 07.10.2025, 10:40 Uhr
Lauris Ommert/Stephan NeumannAutor