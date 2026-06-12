Jan Urbich stürmt im kommenden Jahr für die Eintracht

– Foto: IMAGO

Mit Jan Urbich verstärkt die Eintracht ihre Offensive für die kommende Spielzeit. Der 21-jährige Mittelstürmer kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis von Borussia Mönchengladbach an die Oker, zudem besitzen die Löwen eine Kaufoption.

Jan Urbich (geboren am 23. Juni 2004 in Wiesbaden) machte beim SV Wehen Wiesbaden bis zur U17 seine ersten Schritte auf dem Weg zum Profifußball. Über die U19 des FV Biebrich 02 und Kickers Offenbach wechselte der Stürmer zur Saison 2025/26 nach Mönchengladbach. In der Regionalliga West absolvierte er 20 Partien, erzielte dabei 14 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Darüber hinaus feierte Urbich sein Debüt in der Bundesliga und kam insgesamt auf drei Einsätze in Deutschlands höchster Spielklasse.

„Wir haben klar definiert, welche Qualitäten wir für die kommende Saison in der Offensive hinzufügen wollen. Mit Jan verpflichten wir einen Stürmer, der auf dem Markt sehr gefragt war und seinen Torriecher bereits in der Regionalliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Dass er anschließend schnell den Sprung in den Bundesliga-Kader von Borussia Mönchengladbach geschafft hat, unterstreicht sein Potenzial“, stellt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel heraus. „Jan ist ein kompletter Neuner. Er bringt Präsenz in der Box, Tiefgang, Zielstrebigkeit und generelle Aktivität im Spiel mit dem Ball mit. Gleichzeitig verfügt er über die Körperlichkeit und Dynamik, die wir uns für unsere Offensive gewünscht haben. Wir freuen uns auf seine Torgefahr“, so Kessel weiter.