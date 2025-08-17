Jan Urbich schießt Borussia Mönchengladbachs U23 an die Spitze

Gladbachs U23 hat am Sonntag dank eines 2:1-Siegs bei der SSVg Velbert die Tabellenspitze der Regionalliga West erklommen. Mann des Tages war Jan Urbich, dessen Doppelpack dem Team von Trainer Eugen Polanski die drei Punkte beim Regionalliga-Aufsteiger sicherte.

Urbich war nur einer von vier Feldspielern, die in der Vorwoche beim 3:2-Sieg gegen Fortuna Köln ebenfalls zur Startelf gehört hatten. So rotierten unter anderem Veit Stange, Nico Vidic und Yannick Michaelis in die Anfangsformation. Das Trio war am vergangenen Wochenende noch mit den Profis in Brentford unterwegs.

Velbert ging zunächst in der sechsten Minute durch Leon Leppert in Führung. Borussia hatte auf das 1:0 jedoch eine Antwort, Urbich erzielte elf Minuten später nach einem Zuspiel von Vidic das 1:1. In der Folge vergaben die Borussen bis zur Pause Chancen auf weitere Tore.

„In der ersten Halbzeit hatten wir mindestens noch zwei hundertprozentige Chancen. Wenn es zur Pause 3:1 für uns steht, hätte sich Velbert nicht beschweren können. Defensiv haben wir ein-, zweimal nicht aufgepasst. Da gilt es, dazuzulernen“, sagte Polanski.

Michel Lieder scheiterte im zweiten Durchgang nach einem Kopfball an der Latte, hinten verhinderte Tiago Pereira Cardoso das zweite Tor der Velberter. Nach der Gelb-Roten-Karte für Velberts Timo Böhm (60. Minute) hatten die Gladbacher eine halbe Stunde Zeit, die Überzahl in etwas Zählbares umzumünzen. Das gelang ihnen in Person von Urbich, der kurz vor dem Abpfiff seinen zweiten Treffer des Tages erzielte – per Fallrückzieher. Die eingewechselten Antonio Jozanovic und Justin Adozi hatten den Siegtreffer eingeleitet.

Urbich steht nach vier Spieltagen bereits bei sechs Saisontoren, Gladbach verpflichtete den Angreifer von den Kickers Offenbach, der 21-Jährige scheint sich in der Regionalliga West bestens einzufinden und ist derzeit die Torgarantie der Borussen.

